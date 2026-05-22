Joven Embera Katío muere en Medellín tras grave caída: familia pide que 'La Madre Tierra' se haga cargo'

Un joven Embera Katío falleció en Medellín tras sufrir una grave caída. Su padre reclamó a 'La Madre Tierra' para enterrar a su hijo, rechazando el procedimiento forense y entendiendo que 'La Madre Tierra' se encargaría del cuerpo en la enterramiento del Chocó, según los ritos de su comunidad.

Un joven Embera Katío fallece en Medellín tras grave caída : su padre reclama a 'La Madre Tierra' La emergencia médica se originó cuando un joven indígena estaba en un centro asistencial de la ciudad tras haber sido trasladado desde una escuela en Chocó tras una fuerte caída por escaleras.

Aunque los médicos del hospital local en Chocó trataron de salvarle la vida, el joven no logró sobrevivir al golpe en su cabeza y falleció en las últimas horas. Su padre rechazó el procedimiento forense y reclamó a 'La Madre Tierra' para enterrar al hijo





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