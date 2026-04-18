Joven Estudiante Muere en Estación de TransMilenio Tras Presunto Robo

Un estudiante de primer semestre de la Universidad Uniminuto falleció en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, tras ser apuñalado en un presunto intento de robo. Las autoridades investigan los hechos y la universidad exige justicia y mayor seguridad para los universitarios.

Un trágico suceso sacude a la capital colombiana. Este viernes 17 de abril, TransMilenio confirmó el lamentable fallecimiento de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de 19 años y estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Uniminuto . El incidente, que ha conmocionado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, ocurrió en la noche del pasado miércoles 15 de abril, en la estación Minuto de Dios del sistema de transporte masivo.

Según las versiones preliminares, el joven se disponía a regresar a casa tras finalizar su jornada académica, cuando fue abordado por dos individuos que, presuntamente, intentaron robarle sus pertenencias. En medio del violento atraco, Fredy Santiago habría sido agredido con varios puñales, sufriendo heridas de gravedad que, lamentablemente, le costaron la vida. El personal de TransMilenio, al percatarse de la situación, activó de inmediato los protocolos de atención y brindó los primeros auxilios al estudiante, trasladándolo a un centro médico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el joven no pudo ser salvado y se confirmó su deceso. La Universidad Uniminuto emitió un comunicado en el que expresó su profundo dolor y condena por este repudiable acto de violencia e inseguridad ciudadana. La institución destacó que Fredy Santiago era un joven lleno de sueños y con un futuro prometedor por delante, y exigió a las autoridades competentes que se adelanten las investigaciones con celeridad, rigor y eficacia para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. En el documento, la Dirección Nacional de Comunicaciones de Uniminuto hizo un llamado urgente a la reflexión y a la acción como sociedad para erradicar la violencia que atenta contra la vida y los sueños de los jóvenes. La universidad reiteró su postura categórica de rechazo a cualquier forma de violencia y subrayó la necesidad imperante de fortalecer las condiciones de seguridad en los entornos universitarios y para toda la ciudadanía. Se enfatizó la importancia de implementar acciones concretas y estrategias preventivas que garanticen la protección de los estudiantes y de la población en general, mediante una mayor presencia institucional y un compromiso firme con la seguridad. Por su parte, TransMilenio lamentó profundamente el hecho y condenó la violencia ejercida contra el estudiante. La empresa de transporte masivo envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia y allegados de la víctima. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades competentes para colaborar activamente en el proceso de investigación, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este trágico suceso. La Fiscalía General de la Nación ha informado que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encuentra a cargo del caso, recabando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Aunque la hipótesis principal apunta a un robo, las autoridades continúan trabajando para confirmar todos los detalles. Se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación y sus alrededores, con la esperanza de obtener pistas clave que permitan dar con el paradero de los agresores y, de esta manera, hacer justicia por la pérdida de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. Este lamentable incidente pone de manifiesto la creciente ola de inseguridad que afecta a Bogotá y la urgente necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos sus habitantes





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