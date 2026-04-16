Joven herido y capturado tras disparos al aire en zona comercial de Riohacha; se busca a segundo implicado

La rápida acción de la Policía Nacional en Riohacha neutralizó a un joven de 19 años que efectuó disparos al aire en un sector comercial. Durante la intervención, se produjo un intercambio de disparos que resultó en la captura del individuo herido, mientras que un acompañante logró huir. Se incautó un arma de fuego y se mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero del segundo sujeto. El incidente generó cierres preventivos en comercios de la ciudad ante temor de más eventualidades.

Una rápida y contundente respuesta de la Policía Nacional permitió neutralizar la acción de un joven de 19 años que, en un acto de irresponsabilidad, efectuó varios disparos al aire en una concurrida zona comercial ubicada en el perímetro urbano de Riohacha . La activación inmediata del sistema de monitoreo de la red de apoyo, junto a la presencia de uniformados patrullando el área, facilitó una reacción veloz y la consecuente persecución de los presuntos responsables.

En el curso del procedimiento, se desató un intercambio de disparos entre los implicados y las unidades policiales. Lamentablemente, durante este enfrentamiento, uno de los individuos resultó herido en su brazo derecho y fue inmediatamente capturado en el mismo lugar de los hechos. Tras recibir los primeros auxilios por parte de los propios agentes, el capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo estricta supervisión médica, recuperándose de la lesión sufrida.

Paralelamente, un segundo sujeto que acompañaba al detenido logró evadir el accionar policial y darse a la fuga. En este momento, se adelantan intensos operativos de búsqueda y verificación en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de localizar y aprehender a este individuo prófugo, cuya identidad se está intentando establecer con la mayor celeridad posible.

En la escena del incidente, los uniformados lograron incautar una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz ST 10, de fabricación turca, que se presume fue el arma utilizada por los sujetos para realizar los disparos al aire. El lamentable suceso tuvo lugar específicamente en el sector conocido como el Mercado Viejo, luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de detonaciones de arma de fuego en la calle 12 con carrera 7, manifestando su preocupación por la seguridad en la zona. La oportuna denuncia ciudadana fue crucial para la rápida intervención policial.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, enfatizó la eficacia del operativo y destacó la importancia de la inmediatez en la respuesta policial. Según sus declaraciones, la actuación se realizó con la máxima celeridad posible, logrando evitar que la situación escalara y tuviera consecuencias aún más graves, salvaguardando así la integridad y seguridad de la comunidad. El coronel resaltó que este resultado es una clara muestra del compromiso inquebrantable de los uniformados con la protección de la vida y el restablecimiento del orden público. Afirmó que las labores de búsqueda del segundo implicado continúan sin descanso y que se intensificarán los esfuerzos para fortalecer la tranquilidad y la paz en Riohacha.

La Policía Nacional ha reforzado su presencia en la zona y reitera su invitación a la comunidad para que continúen denunciando cualquier actividad o situación que consideren sospechosa o que atente contra la seguridad. La institución subraya que la seguridad ciudadana es una tarea que se construye de manera conjunta, en colaboración constante entre las autoridades y la ciudadanía.

En un incidente aparte, pero que generó preocupación adicional, se reportó una situación de intimidación contra un establecimiento comercial ubicado en la carrera 12 con calle 56. Según la información preliminar, dos individuos a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar y efectuaron disparos contra la fachada de la tienda. Al recibir el reporte, uniformados de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al sitio para verificar la situación y atender el llamado.

Sin embargo, a raíz de estos eventos recientes y el temor generado por la presencia de armas de fuego en zonas comerciales, un número significativo de establecimientos comerciales en el Distrito, especialmente las tiendas de barrio, tomaron la decisión de cerrar sus puertas de manera preventiva. Esta medida se adoptó por precaución ante cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo la integridad de sus propietarios, empleados y clientes, evidenciando la preocupación reinante en la comunidad ante los recientes actos de violencia y la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad en la ciudad para garantizar la tranquilidad de sus habitantes y el normal desarrollo de la actividad comercial.

El miedo a ser víctimas de actos delictivos o daños materiales llevó a muchos comerciantes a cesar sus actividades temporalmente, esperando que la situación de seguridad se normalice y se refuercen los controles para evitar que estos hechos se repitan en el futuro cercano, afectando la economía local y la percepción de seguridad en Riohacha, una ciudad que busca mantener un ambiente de paz y prosperidad para todos sus residentes y visitantes.





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