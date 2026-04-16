Joven indígena wayuu asesinado en Manaure, La Guajira, en atentado sicarial

Un joven identificado como Raúl Gámez, integrante de la etnia wayuu, fue víctima de un atentado sicarial en Manaure, La Guajira. Fue atacado por dos sicarios en motocicleta mientras se encontraba en la terraza de su vivienda. Las autoridades investigan los móviles y una posible conexión con grupos armados.

Un trágico suceso sacude la tranquilidad del municipio de Manaure , en La Guajira , donde un nuevo atentado sicarial ha arrebatado la vida de un joven perteneciente a la etnia indígena wayuu. La víctima ha sido identificada como Raúl Gámez, cuya existencia fue brutalmente interrumpida en la mañana de este miércoles, 15 de abril, en el barrio El Carmen.

Según los escasos detalles preliminares que han trascendido, Gámez se encontraba en la terraza de una residencia cuando, sin previo aviso, fue abordado por dos individuos a bordo de una motocicleta. El sicario, que ocupaba el puesto del parrillero, descendió del vehículo con la intención de cometer el crimen, desenfundando un arma de fuego y disparándole en repetidas ocasiones, dirigiendo los proyectiles hacia el tórax y la cabeza. Las heridas fueron de tal gravedad que Gámez falleció instantáneamente en el lugar de los hechos, dejando una escena de horror y consternación.

Tras perpetrar el ataque, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando tras de sí un rastro de impunidad y dolor. Los vecinos del sector, al percatarse de la situación, no tardaron en alertar a las autoridades policiales, quienes se movilizaron con prontitud hacia el lugar. Al llegar, las unidades de la Policía Nacional procedieron a acordonar la zona y a iniciar los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver.

Sin embargo, en un acto que refleja las profundas tradiciones y usos de la comunidad wayuu, los familiares de Raúl Gámez decidieron retirar el cuerpo del sitio del crimen antes de que las autoridades completaran todos los procedimientos forenses, aplicando sus propios rituales y costumbres ancestrales. Esta circunstancia, si bien comprensible dentro del contexto cultural, puede presentar desafíos adicionales para la investigación.

Los investigadores judiciales han puesto en marcha las diligencias necesarias para desentrañar los móviles detrás de este execrable homicidio. Paralelamente, las autoridades están evaluando la posibilidad de que este acto violento esté vinculado a la escalada de conflicto anunciada recientemente por alias Naín, un cabecilla identificado como líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Este individuo había hecho pública su amenaza a través de un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando gran inquietud en la región.

Ante este panorama de tensión creciente, la Fuerza Pública ha incrementado su nivel de alerta y está desplegando esfuerzos para mantener la seguridad y el orden público en La Guajira, una zona que ya ha sido escenario de numerosos actos de violencia y que ahora se enfrenta a un nuevo capítulo de luto y zozobra





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