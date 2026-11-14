Joven muere en Girardot tras intento de hurto a mayor del Ejército

Investigación determina si legítima defensa amparó disparos de mayor que mató a Julian Rueda en Girardot tras presunto robo.

Un joven de diecinueve años perdió la vida el jueves 12 de noviembre en Girardot, Cundinamarca, durante un incidente vinculado a un presunto intento de hurto. La confrontación terminó con la muerte de Julián Esteban Rueda Valderrama tras recibir múltiples disparos de un militar activo del Ejército Nacional que se encontraba vestido de civil. Las autoridades judiciales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar si la reacción armada del oficial cumple con los requisitos legales de la legítima defensa.

Detalles del incidente mortal en Girardot

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:30 de la mañana en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Girardot. Según las informaciones preliminares, Julián Esteban Rueda Valderrama, conocido bajo el alias de Mou, ingresó al local utilizando un casco cerrado y con la supuesta intención de sustraer una cadena de oro perteneciente a otra persona presente en el lugar. La víctima era un mayor del Ejército Nacional que se encontraba en uniforme de civil en el momento de la agresión.

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Las cámaras de seguridad del comercio capturaron el instante crucial de la confrontación. En las imágenes se aprecia al presunto asaltante acercándose al militar mientras parece desplegar un objeto que sería identificado como un arma traumática. Inmediatamente después, el mayor reacciona, desenfunda su arma reglamentaria y dispara en varias oportunidades contra el hombre. El joven cayó dentro del establecimiento y fue declarado muerto en el sitio, reportando esta información el medio Canal 1.

Investigación sobre legítima defensa militar

La interrogante central que debe resolver el proceso judicial es si el mayor actuó amparado por la figura de la legítima defensa. A pesar de que el video muestra la aproximación del joven y la posterior reacción armada del militar, corresponde a las autoridades judiciales establecer si se cumplieron los tres requisitos fundamentales: una agresión actual o inminente, la necesidad razonable de la reacción y la proporcionalidad de los medios empleados.

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Las pruebas que se recopilarán incluirán el análisis del objeto portado por el fallecido y la verificación de si existió una amenaza directa y concreta contra la vida del oficial. Hasta el momento, no existe una determinación judicial definitiva sobre la responsabilidad penal del militar, lo que significa que el caso se maneja bajo la presunción de que se trató de un intento de hurto que escaló fatalmente.

Posiciones oficiales y respaldo institucional

El mayor David Duarte, comandante de la Estación de Policía de Girardot, se pronunció públicamente tras los hechos, calificando la actuación del uniformado como un acto valeroso. Sin embargo, este comentario corresponde a una valoración moral y operativa de la autoridad policial local, la cual no sustituye ni preemine el debido proceso legal que deben adelantar las autoridades competentes. La Policía también está investigando si el joven fallecido estaba acompañado por cómplices y si se utilizó una motocicleta durante el suceso.

Por su parte, el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias, anunció que la administración municipal brindará acompañamiento jurídico al militar involucrado. El mandatario local enfatizó que la Alcaldía colaborará con las investigaciones mientras se recopilan las pruebas necesarias, destacando que el video de seguridad será un elemento central para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Julián Esteban Rueda Valderrama.