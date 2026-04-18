Joven mujer es brutalmente asesinada a tiros en el barrio Carrizal; autoridades inician investigación

Una mujer joven e indocumentada fue víctima de un violento ataque sicarial en plena vía pública en el barrio Carrizal. Testigos relatan cómo hombres armados la sacaron de un vehículo y le dispararon a quemarropa. La policía ha acordonado la zona y el CTI se encuentra realizando el levantamiento del cadáver para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Una trágica escena de violencia sacudió la mañana de este sábado 18 de abril en el barrio Carrizal, cuando una mujer, descrita como aparentemente joven y aún sin identificar, fue vilmente asesinada a bala. El execrable ataque sicarial tuvo lugar en la intersección de la calle 51d con carrera 2b, un lugar que se convirtió en el escenario macabro donde el cuerpo de la víctima quedó tendido a plena vista, yaciendo a un costado de un andén.

La brutalidad del crimen ha conmocionado a los residentes del sector, quienes aún intentan asimilar la repentina y violenta pérdida de una vida en circunstancias tan crueles. La ausencia de identificación de la víctima añade una capa de misterio y urgencia a la investigación que ha sido inmediatamente desplegada por las autoridades competentes. Según las informaciones preliminares recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima no era una residente habitual del barrio Carrizal, lo que sugiere que su presencia en ese lugar específico podría estar relacionada con el motivo del ataque. Testigos presenciales, visiblemente afectados por lo presenciado, han proporcionado detalles escalofriantes sobre el modus operandi de los perpetradores. Relataron cómo un vehículo se desplazaba por la dirección antes mencionada, para luego detenerse abruptamente. De él descendieron individuos armados que, con una frialdad aterradora, sometieron a la mujer, la sacaron del carro y, sin mediar palabra ni dar tregua, le dispararon a quemarropa, dejándola desangrándose en la carretera. Este testimonio subraya la premeditación y la crueldad con la que se ejecutó el acto, dejando pocas dudas sobre la naturaleza sicarial del homicidio. La policía ha confirmado que la víctima presenta un impacto de bala en la zona del cuello, específicamente en su lado derecho, un detalle que podría ser crucial para la autopsia y la investigación forense. La falta de identificación dificulta enormemente las labores iniciales, pero se están empleando todos los recursos disponibles para intentar esclarecer quién era esta joven y por qué fue objeto de un ataque tan violento. En este momento, la zona donde ocurrió el lamentable suceso ha sido debidamente acordonada por uniformados de la Policía Metropolitana, quienes han establecido un perímetro de seguridad para preservar la escena del crimen. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ya se encuentran en el lugar, llevando a cabo el minucioso levantamiento del cadáver y recolectando todas las pruebas forenses pertinentes. Estas labores son fundamentales para reconstruir la cronología de los hechos, identificar posibles armas utilizadas y obtener indicios que permitan rastrear y capturar a los responsables de este atroz crimen. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para que, si poseen alguna información que pueda contribuir a la investigación, se abstengan de temores y la proporcionen de manera confidencial. La colaboración ciudadana es esencial en estos casos para lograr hacer justicia y prevenir que actos de esta naturaleza queden impunes. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre el avance de las pesquisas y la identidad de la víctima, a medida que las autoridades profundizan en la búsqueda de respuestas para este trágico suceso que enluta al barrio Carrizal y a la ciudad





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