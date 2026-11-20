JPMorgan Chase, Visa y Mastercard revelan un ciberataque a un proveedor en Asia-Pacífico que expuso datos personales. Aseguran que los sistemas de pago y financieros están protegidos.

Un grupo de hackers atribuido al colectivo n0n comprometió un proveedor de servicios externo, afectando los sistemas de JPMorgan Chase, Visa y Mastercard. Este incidente de seguridad expuso información personal no financiera de miles de clientes, incluyendo nombres, correos electrónicos y números de teléfono, aunque las entidades financieras garantizan que no se vieron comprometidos sus sistemas de procesamiento de pagos ni datos bancarios sensibles.

Origen del ataque en proveedor de Asia-Pacífico

El incidente tuvo su origen en la región de Asia-Pacífico, donde se encuentra radicado el proveedor de servicios que colabora con las tres grandes entidades financieras. JPMorgan Chase confirmó a través de su cuenta oficial en la red social X que uno de sus proveedores había sido objetivo de los ciberatacantes, aunque la institución no divulgó el nombre específico de la compañía afectada. La entidad explicó que los intrusos lograron acceder a información de marketing almacenada por ese proveedor, lo que derivó en la exposición de datos personales de usuarios.

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SOCRadar, una firma de ciberseguridad, informó a la agencia AFP que el grupo identificado como n0n se atribuyó la responsabilidad del ataque. Los atacantes publicaron documentos con la intención de respaldar sus afirmaciones, aunque SOCRadar advirtió que no ha podido comprobar de manera independiente la autenticidad de dicho material. Este grupo apareció en septiembre de 2026 y afirma haber atacado a cerca de 200 empresas en diferentes países, lo que sitúa este incidente en un contexto de actividad maliciosa organizada y persistente.

Posición de Visa y Mastercard sobre sus sistemas

Visa y Mastercard también reconocieron que el proveedor afectado tenía relación con sus operaciones, pero ambas compañías descartaron rotundamente que el ataque comprometiera sus sistemas de procesamiento de pagos o información financiera de los titulares de tarjetas. Visa indicó que estaba al tanto de las informaciones y precisó que sus sistemas no estuvieron implicados ni se vieron afectados, asegurando que ningún dato de pagos, como los números de tarjeta, resultó comprometido.

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Por su parte, Mastercard informó que el ataque permitió exponer una cantidad limitada de información personal no financiera correspondiente a titulares de tarjetas vinculados a un programa específico de beneficios. Seth Eisen, portavoz de Mastercard, confirmó que la situación estaba bajo control y que la empresa mantenía la coordinación con el proveedor para atender a las personas cuyos datos pudieron quedar expuestos. La compañía enfatizó que no hubo ningún impacto en la red de pagos de Mastercard ni en la capacidad de los usuarios para utilizar sus tarjetas.

Impacto en clientes y medidas preventivas

Las cuentas afectadas se cuentan por miles, aunque representan una proporción pequeña frente a los millones de clientes que tiene JPMorgan Chase. El banco aseguró que sus servicios no resultaron afectados y aclaró que este episodio no tiene relación con las interrupciones informáticas que algunos usuarios experimentaron a comienzos de esta semana, las cuales fueron causadas por un fallo de software independiente. Si es necesario, JPMorgan Chase se comunicará directamente con las personas involucradas para ofrecerles asistencia, incluido un servicio gratuito de monitorización de crédito.

Tras las interrupciones recientes, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), organismo encargado de supervisar los bancos nacionales en Estados Unidos, consultó a las entidades financieras para conocer el alcance de los problemas y las medidas de comunicación adoptadas con sus clientes. Por ahora, JPMorgan Chase, Visa y Mastercard mantienen la posición de que sus redes de pago no fueron comprometidas y que las tarjetas continúan funcionando con normalidad.