El oftalmólogo colombiano Juan Arbeláez fue distinguido por la ESCRS y BRASCRS en Brasil por su talento emergente y su contribución a la innovación en cirugía ocular.

El reconocido especialista en oftalmología Juan Arbeláez ha sido galardonado con un prestigioso reconocimiento internacional otorgado conjuntamente por la European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) y la Brazilian Association of Cataract and Refractive Surgery (BRASCRS). Esta distinción formaliza su estatus como uno de los talentos jóvenes más destacados dentro de la comunidad oftalmológica mundial, validando su impacto técnico y científico en el sector de la salud visual.

La ceremonia de entrega de este diploma de excelencia se realizó durante el congreso anual de la BRASCRS, uno de los encuentros académicos y profesionales más importantes de la especialidad en América Latina, celebrado recientemente en Brasil. El documento oficial reconoce explícitamente el potencial extraordinario de Arbeláez, citando textualmente su "outstanding potential as a young talent within the ophthalmic community", un elogio que subraya tanto su trayectoria consolidada como su capacidad innovadora en el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas.

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Impacto de la Distinción en la Comunidad Oftalmológica

La European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), institución que emitió la mayor parte del respaldo académico detrás de este premio, congrega a una red global de más de 12.000 especialistas provenientes de aproximadamente 130 países. Esta organización es ampliamente reconocida como una de las principales sociedades científicas internacionales dedicadas al avance de la cirugía refractiva y el tratamiento de cataratas, funcionando como un escenario clave para el intercambio de conocimiento, la presentación de investigaciones rigurosas y el desarrollo de tecnologías quirúrgicas de vanguardia.

Por su parte, la Brazilian Association of Cataract and Refractive Surgery (BRASCRS) participó activamente en la entrega del reconocimiento, reforzando la relevancia del logro dentro del contexto latinoamericano. Para el Dr. Juan Arbeláez, este honor representa un hito significativo en una carrera profesional que ha servido como puente entre Colombia y los principales centros de formación, investigación e innovación de la oftalmología moderna en diferentes partes del mundo.

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Formación y Experiencia Internacional del Especialista

Nacido y formado originalmente en Colombia, Juan Arbeláez cursó su especialización en oftalmología en la Clínica Barraquer de Bogotá, estableciendo allí las bases clínicas de su práctica. Posteriormente, amplió sus conocimientos en córnea y cirugía refractiva en Estados Unidos, completando su formación avanzada en la prestigiosa Córnea Research Foundation of America. Esta doble formación internacional le permitió adquirir una perspectiva única sobre los estándares globales de cuidado ocular.

Su carrera profesional incluyó más de una década de ejercicio internacional de alto nivel. Durante este periodo, se desempeñó como director científico y director médico asociado de una clínica de referencia en Medio Oriente, una posición que demostró su capacidad de liderazgo en entornos clínicos complejos. A lo largo de toda su trayectoria, ha realizado más de 35.000 procedimientos oftalmológicos, un volumen de práctica que refleja una experiencia clínica extremadamente densa y variada.

Además de su práctica clínica, Arbeláez ha actuado como consultor e investigador en proyectos de innovación tecnológica para compañías internacionales del sector, incluyendo SCHWIND, fabricante alemán de plataformas láser, y CSO, compañía italiana especializada en diagnósticos. Su trabajo en investigación y desarrollo ha abarcado láseres como los modelos AMARIS y ATOS, así como técnicas como FemtoLASIK, PresbyMax®, SmartSurfACE®, EASE® y SmartSight®. También ha contribuido al desarrollo de simuladores virtuales como Foresight® y herramientas basadas en Inteligencia Artificial para la detección de enfermedades corneales.

Lanzamiento de The Eye Clinic y Tecnología SCHWIND ATOS en Medellín

A finales de 2025, Juan Arbeláez regresó a Colombia después de más de una década de carrera internacional para establecerse en Medellín, donde fundó The Eye Clinic. Esta nueva institución boutique está especializada en cirugía refractiva y de córnea, operando bajo un modelo de atención personalizada que integra tecnología de referencia internacional. The Eye Clinic fue una de las primeras instituciones en Colombia en incorporar la plataforma SCHWIND ATOS, posicionándose entre los primeros centros del país en ofrecer esta capacidad tecnológica avanzada.

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La relación profesional entre el Dr. Arbeláez y la plataforma ATOS se remonta a 2019, cuando participó en las primeras etapas de su desarrollo e investigación clínica. Desde entonces, ha utilizado esta plataforma en diversas técnicas como FemtoLASIK, EASE®, SmartSight® y SmartSight NOVA®, así como en procedimientos para la creación de túneles destinados a implantes corneales. Se estima que ha realizado más de 5.000 procedimientos utilizando específicamente esta tecnología, lo que le otorga un dominio técnico superior en su aplicación.

En diciembre de 2025, el especialista llevó a cabo en Colombia el primer procedimiento de SmartSight NOVA® y el primer procedimiento EASE® reportados en el continente americano. Estas intervenciones marcan un antes y un después en la disponibilidad de estas tecnologías de precisión en la región. Además, ha participado en el desarrollo y la aplicación clínica de procedimientos con ATOS para implantes intracorneales, incluyendo ICRS, CAIRS y BICSS, expandiendo las opciones terapéuticas disponibles para pacientes con condiciones corneales complejas.

Tecnología SmartSight NOVA® y Cirugía Mínimamente Invasiva

Una de las tecnologías en las que Juan Arbeláez ha concentrado su experiencia y especialización es SmartSight NOVA®, una alternativa avanzada diseñada para la corrección de la miopía y el astigmatismo. Esta tecnología representa un paso adelante en la cirugía mínimamente invasiva, permitiendo intervenciones con menores tiempos de recuperación y alta precisión en la prescripción visual.

El retorno de Arbeláez a Medellín y la apertura de The Eye Clinic consolidan no solo su presencia física en la ciudad, sino la transferencia de un know-how global que ha sido validado por las sociedades científicas más exigentes. Su trabajo continua en la investigación y la aplicación de estas nuevas técnicas asegura que el paciente colombiano tenga acceso a estándares de innovación equivalentes a los de los centros de referencia en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente.