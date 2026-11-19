El alcalde Federico Gutiérrez nombra al mayor Juan Camilo Amazará Grisales como nuevo secretario de Seguridad. Será el primer oficial activo en ocupar este cargo desde 2013, asumiendo el legado de Manuel Villa Mejía con retos de baja criminalidad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializó este viernes el nombramiento del mayor Juan Camilo Amazará Grisales como nuevo secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad. Esta designación marca un hito histórico en la administración local, ya que Amazará será el primer oficial en actividad de la Fuerza Pública que asuma esta responsabilidad desde la creación del cargo en 2013.

Nombramiento histórico rompe tradición civil

La elección de Juan Camilo Amazará Grisales rompe con décadas de práctica administrativa que reservaba la dirección de la seguridad ciudadana exclusivamente para civiles. El mandatario capitalino justificó esta medida excepcional destacando la lealtad y la experiencia operativa del nuevo funcionario. Gutiérrez aseguró que Amazará cuenta con las habilidades técnicas y humanas necesarias para continuar con la estrategia de reducción de la criminalidad que caracterizó a la gestión anterior.

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Trayectoria y vinculación con el alcalde Gutiérrez

El nuevo secretario de Seguridad mantiene un vínculo profesional y personal de 11 años con Federico Gutiérrez. Amazará se integró al equipo de seguridad durante la primera administración del mandatario, comenzando su ascenso interno desde puestos operativos hasta alcanzar el rango de mayor. Su confianza fue tan sólida que el 9 de diciembre de 2024, el alcalde Gutiérrez tuvo el honor personal de imponerle el grado militar.

En esa ceremonia, Gutiérrez expresó su admiración y cariño hacia el oficial y su familia, reconociendo públicamente su mérito profesional. Antes de ocupar cargos de mayor jerarquía en la oficina de seguridad, Amazará tuvo una destacada carrera en el terreno. Durante el año 2014, asumió el comando del Centro de Atención Inmediata (CAI) de Policía ubicado en el barrio La Castellana, perteneciente a la comuna 11 conocida como Laureles-Estadio.

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Desafíos inmediatos: homicidios y extorsiones

El mayor Amazará hereda un escenario de seguridad complejo pero con indicadores positivos en la reducción de delitos graves. Su tarea inmediata es consolidar la caída de los homicidios, cifras que actualmente se encuentran en los niveles más bajos registrados en los últimos 50 años. Además, debe gestionar la disminución de hurtos a personas, que ya muestra una reducción de 65 casos respecto al año anterior, y un descenso del 21% en los robos de motocicletas.

No obstante, la agenda de seguridad enfrenta retos críticos. Medellín ocupa actualmente el segundo lugar nacional en incidencia de extorsiones. Las estadísticas revelan que la ciudad ha acumulado más de 750 denuncias por este delito durante el año 2026, lo que exige una respuesta operativa ágil y coordinada para desarticular las redes criminales que operan en el sector.

Salida de Manuel Villa y futuro político

La designación de Amazará ocurre en el contexto de la partida del anterior secretario, Manuel Villa Mejía. Villa ha dejado un legado de trabajo reconocido por la administración actual y tiene planes políticos definidos para el corto plazo. Se encuentra en proceso de preparación para buscar la Alcaldía de Medellín en las elecciones de 2027.

La transición se dio de manera ordenada, permitiendo que la nueva figura asuma el mando con el respaldo de la institución policial y la administración municipal. El alcalde Gutiérrez llamó a su nuevo equipo a seguir trabajando con rigor, afirmando que se debe dar duro a los bandidos mientras se mantiene la protección y el acompañamiento cercano a la ciudadanía, garantizando así la continuidad de la paz y la convivencia en la ciudad.