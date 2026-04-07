Juan Carlos Hurtado Asume la Presidencia (e) de Ecopetrol Tras la Salida Temporal de Ricardo Roa

La junta directiva de Ecopetrol nombra a Juan Carlos Hurtado como presidente encargado (e) mientras Ricardo Roa se ausenta temporalmente. Hurtado, con amplia experiencia en la empresa, asume el cargo mientras Roa enfrenta procesos judiciales.

Ante la ausencia temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol , la junta directiva ha nombrado a Juan Carlos Hurtado como presidente encargado (e) de la compañía hasta finales de junio. La empresa ha informado que Hurtado, primer suplente del presidente, se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde el 16 de noviembre de 2025.

Previamente a esta posición, ocupó el cargo de vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción de la petrolera, rol que asumió el 3 de febrero de 2025. El nuevo presidente (e) de Ecopetrol posee una sólida formación académica, siendo ingeniero electricista, especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, y poseedor de un máster en Administración de Negocios (MBA) internacionales de petróleo y gas. Con 28 años de experiencia en el sector, Hurtado ha forjado una trayectoria destacada, incluyendo una amplia experiencia en Ecopetrol y el desempeño de cargos ejecutivos en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB). Su carrera profesional se ha centrado en la gestión y coordinación de recursos, procesos y metodologías de proyectos; el desarrollo y operación de campos de producción de hidrocarburos; y la administración de procesos de operación y mantenimiento de sistemas de transporte de gas. Este nombramiento interino implica que Ecopetrol deberá designar a otra persona para ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos durante el periodo en que Hurtado desempeñe el cargo de presidente (e). Ricardo Roa estará ausente de Ecopetrol hasta el 28 de junio, fecha establecida tras la autorización de una licencia no remunerada por parte de la junta directiva, la cual inició el 28 de mayo de 2026 y se extiende por 30 días calendario. Adicionalmente, el presidente solicitó el reconocimiento de sus vacaciones, a las que tiene derecho, a partir del martes 7 de abril hasta el 27 de mayo. Esto conlleva a una ausencia de casi tres meses. La salida temporal de Ricardo Roa se produce a raíz de la imputación de cargos realizada el 11 de marzo, en relación con el delito de tráfico de influencias, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá. Además, para el miércoles 8 de abril está programada una segunda imputación por la presunta violación de topes electorales, debido a su papel como gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022. La situación actual resalta la importancia de la transparencia y la gobernanza corporativa dentro de Ecopetrol, mientras la compañía se enfrenta a este periodo de transición en su liderazgo. La empresa debe asegurar la continuidad operativa y la ejecución de sus estrategias, a pesar de las circunstancias que han motivado el cambio temporal en la presidencia. La experiencia de Juan Carlos Hurtado en la industria y su conocimiento interno de la compañía serán cruciales para mantener la estabilidad durante este período. La junta directiva deberá tomar decisiones importantes en las próximas semanas para garantizar un funcionamiento eficiente y para comunicar de manera efectiva las actualizaciones relevantes a sus accionistas, empleados y al público en general





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