Juan Carlos Mesa Vallejo sale de La Picota con libertad condicional

El cabecilla de La Oficina, Juan Carlos Mesa Vallejo, recuperó la libertad en Bogotá tras cumplir el 93,7% de su condena. Este evento reactiva el debate sobre la seguridad en Medellín y la mesa de paz urbana.

Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom o Carlos Chata, salió este martes 10 de noviembre de la cárcel La Picota en Bogotá. Un juzgado de Ejecución de Penas le concedió la libertad condicional tras cumplir el 93,7% de una condena de 13 años por delitos graves.

Detalles de la excarcelación judicial

La decisión fue tomada mediante el auto Interlocutorio 2411 del 5 de noviembre, ordenando al Inpec proceder con la excarcelación inmediata. El periodo de prueba establecido dura 10 meses y 2 días, durante los cuales no puede reincidir. La condena original se basó en concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

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El tribunal consideró la redención de pena por trabajo y estudio para otorgar el beneficio. En 2025, la defensa ya había solicitado el permiso argumentando que cumplía tres quintas partes de la pena y reportaba buena conducta ante las autoridades penitenciarias. La salida se concretó dos días después de lo anticipado inicialmente.

Historial criminal y captura inicial

Mesa Vallejo fundó Los Chatas, la banda más poderosa de Bello, con presencia en el Oriente antioqueño y el norte del Valle de Aburrá. Fue uno de los máximos cabecillas de La Oficina, confederación dedicada al narcotráfico, extorsión, sicariato, minería ilegal y lavado de activos. La DEA ofreció 2 millones de dólares por su captura antes de su arresto.

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Fue detenido en diciembre de 2017 en El Peñol durante la celebración de sus 50 años, acompañado por su familia e invitados como alias Popeye. Su estructura criminal controlaba cerca del 70% de las estructuras armadas del Valle de Aburrá según informes oficiales. Su influencia se mantuvo incluso tras su captura inicial.

Impacto político y reacción local

El alcalde Federico Gutiérrez pidió a la Policía, Ejército y Fiscalía estar pendientes de cada paso de Mesa Vallejo. Reconoció que un juez determinó la posibilidad legal del beneficio pero sostuvo que debería seguir recluido. Advertió que si vuelve a delinquir enfrentará consecuencias severas.

El concejal Andrés Tobón criticó que muchos criminales paguen penas cortas y pidió sanción social eterna. La liberación reabre debates sobre la mesa de paz urbana instalada durante el gobierno de Gustavo Petro. Ya son nueve los cabecillas de esa mesa que recuperan la libertad recientemente.

Siguientes pasos y contexto regional

Mesa Vallejo deberá reintegrarse a la sociedad fuera de prisión bajo estricto monitoreo. Otros líderes como Iván Darío Suárez Muñoz también salieron de La Picota en octubre. La situación actual refleja cambios en políticas de diálogos urbanos tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.