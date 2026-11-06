Juan Carlos Mesa Vallejo sale de La Picota por libertad condicional

El líder de los Chatas obtiene la libertad condicional tras cumplir el 93.7% de su condena. Se espera su excarcelación en noviembre de 2026.

El judicial colombiano confirmó este jueves que Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como "Tom" o "Carlos Chata", recibirá la orden de excarcelación. Este prominente líder del crimen organizado en el Valle de Aburrá está a punto de salir de la cárcel La Picota en Bogotá. La notificación llegó directamente de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas, marcando un punto de inflexión en su proceso penal.

Detalles de la liberación condicional

La solicitud de libertad se basa específicamente en el Auto Interlocutorio 2411, un documento legal que ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) proceder con la salida del recluso. La institución penitenciaria debe facilitar la excarcelación del líder mafioso entre este viernes 6 de noviembre y el sábado 7. Esta fecha coincide con el cumplimiento de las condiciones establecidas para su liberación anticipada.

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Mesa Vallejo ha solicitado y obtenido la libertad condicional bajo un periodo de prueba riguroso. Dicho periodo de prueba tiene una duración específica de 10 meses y 2 días. Esta medida se aplica porque el recluso ha demostrado cumplir con el 93.7% de la pena impuesta por las autoridades judiciales competentes.

Orígenes criminales y vínculos políticos

Juan Carlos Mesa Vallejo ocupa una posición de alta jerarquía dentro de la estructura ilegal del crimen organizado. Es el líder reconocido de la confederación ilegal conocida como "la Oficina". Además, ejerce el control directo sobre la banda criminal llamada "los Chatas". Su influencia se extiende a lo largo del Valle de Aburrá, una región estratégicamente importante para las operaciones delictivas en Colombia.

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La figura de Mesa Vallejo trasciende el ámbito exclusivamente criminal, tocando también la esfera política reciente. Fue identificado como un exnegociador de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Esta conexión gubernamental añade una capa de complejidad política a su situación jurídica y a su inminente liberación.

Historial penal y condenas vigentes

La captura de Juan Carlos Mesa Vallejo ocurrió en el año 2017, iniciando un largo proceso judicial. Actualmente, está condenado a pagar una sentencia de 13 años de cárcel en establecimientos penitenciarios. Esta condena no es única, sino que agrupa múltiples cargos graves de naturaleza criminal.

Entre los delitos por los que cumple condena se encuentra el concierto para delinquir, una figura legal que penaliza la asociación de personas para cometer crímenes. También fue declarado culpable de falsedad material en documento público, alterando la fe pública. Finalmente, la sentencia incluye cargos por porte ilegal de armas, completando el perfil de peligro que representa para la seguridad ciudadana.

Impacto inmediato y procedimientos Inpec

La presencia de Mesa Vallejo en la cárcel La Picota de Bogotá ha sido verificada por fuentes judiciales que confirman la llegada de la notificación. La Picota es un centro de máxima seguridad donde permaneció recluido desde el pasado 10 de agosto. La salida del recluso implicará la gestión logística inmediata por parte del Inpec para asegurar su traslado y cumplimiento del periodo de prueba.

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Las autoridades esperan que se ejecute la orden de excarcelación en el lapso definido entre el 6 y el 7 de noviembre. Este evento marcará el retorno de uno de los jefes mafiosos más carismáticos y peligrosos a la calle, bajo las estrictas vigilancias que impone la libertad condicional en el sistema penal colombiano.