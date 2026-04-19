Juan Carlos Osorio ratifica su anhelo por dirigir a la Selección Colombia y habla de su futuro

El técnico Juan Carlos Osorio reiteró en El VBar Caracol su sueño de dirigir a la Selección Colombia. Analizó su trayectoria reciente, la posibilidad de regresar a Nacional y ofreció su perspectiva sobre jugadores como James Rodríguez, Falcao y Ospina, además de criticar la actual idea de juego del combinado nacional.

Juan Carlos Osorio reafirmó su profunda aspiración de dirigir a la Selección Colombia en una reciente conversación con El VBar Caracol. El estratega, conocido por su paso por diversos clubes internacionales y nacionales, dejó claro que su principal objetivo profesional sigue siendo liderar el combinado tricolor. "Sí señor, ese sigue siendo mi objetivo principal en mi carrera profesional", declaró con convicción.

Osorio también abordó la posibilidad de un eventual regreso a Atlético Nacional, club con el que tiene un vínculo de gratitud por la oportunidad brindada en el pasado. Si bien reconoció la dificultad de replicar el dominio que el club verde ejerció entre 2012 y 2015, se mostró abierto a escuchar propuestas, enfatizando que no busca reemplazar a nadie, sino encontrar un proyecto deportivo sólido donde pueda implementar su visión y talento. "Yo a Nacional le estoy muy agradecido, porque fue un club que me brindó una gran oportunidad y demostré en ambas pasadas que tengo el talento suficiente para iniciar y consolidar un proyecto deportivo", señaló. Durante el extenso diálogo, el entrenador colombiano analizó su rendimiento en equipos como Zamalek, Paranaense y Tijuana, destacando los logros deportivos y la formación de jóvenes talentos que trascendieron económicamente. Atribuyó posibles discrepancias a la injerencia en decisiones de fichajes y refuerzos, un aspecto en el que, según él, no participa activamente. "Lo deportivo ha sido exitoso, quién decide cuáles son las posiciones a reforzar y los candidatos a llegar, aclarándole a todo el público, que yo no me meto en las negociaciones, las negociaciones las hace el que tiene el dinero, pero sí deben considerar los candidatos que doy en cada posición", puntualizó. Uno de los puntos más resonantes de la entrevista fue su opinión sobre el nivel actual y la idea de juego de la Selección Colombia. Osorio criticó la confusión entre modelo y idea de juego, argumentando que la idiosincrasia y cultura colombiana deberían ser la base de una propuesta futbolística más audaz y menos dependiente de transiciones o balones parados. "El Ranking en el que estamos como Liga y algo que a mí me impacta es nuestra idea de juego, no el modelo de juego, que se confunde eso con frecuencia. Una cosa es el modelo de juego nuestro, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, genética, y otra cosa es nuestra idea de juego", explicó. Respecto a jugadores clave como James Rodríguez, Radamel Falcao y David Ospina, Osorio delineó su visión. Para James, abogó por una conversación franca sobre sus aspiraciones y su rol ideal dentro del equipo, sugiriendo posiciones como extremo con perfil cambiado o mediapunta. "Lo primero que yo haría con James es hablar con él, en una charla de hombre a hombre, como lo hice con Rafael Márquez, y preguntarle qué es lo que realmente quiere hace, si él quiere o no, jugar este Mundial con Colombia", afirmó. Sobre Falcao y Ospina, sus comentarios se centraron en la necesidad de una evaluación profunda y adaptada a las circunstancias actuales. "Como jugador número 26, sí", respondió ante la pregunta de llevar a Falcao al Mundial, y "Como segundo y tercer portero, sí" para Ospina. Finalmente, Osorio confesó estar en un periodo de reflexión, sopesando ofertas tanto de Colombia como del extranjero, con el firme propósito de asistir al próximo Mundial en calidad de analista para continuar su aprendizaje. Su meta final, reiteró, es representar dignamente a su país con una propuesta de juego renovada y efectiva. "El objetivo final, es algún día poder representar a mi país dignamente y bajo una idea de juego diferente a la que estamos jugando hoy en día", concluyó





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