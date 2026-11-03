Juan Carlos Suárez pide a Kleidymar Fernández entregarse ante justicia por caso Jaime Moreno

Condenado por homicidio de Jaime Moreno, Juan Carlos Suárez insta a Kleidymar Fernández a someterse a la justicia para esclarecer los hechos del crimen en Bogotá.

A un año del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras una golpiza durante la madrugada de Halloween de 2025 en Bogotá, uno de los condenados por el crimen ha revelado detalles sobre el paradero de la mujer que sigue siendo buscada por las autoridades. Se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue condenado en primera instancia a 37 años y seis meses de prisión por homicidio agravado, junto con Ricardo Rafael González Castro.

Declaraciones desde La Picota

Durante una entrevista concedida desde la cárcel La Picota al pódcast Conducta Delictiva, Suárez se refirió a Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, la mujer señalada dentro de la investigación por su presunta participación en los hechos que antecedieron al asesinato. Aunque inicialmente fue detenida, Fernández recuperó su libertad y actualmente es buscada por las autoridades.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que Suárez decidió enviarle públicamente. Los entrevistadores le preguntaron si había tenido algún contacto con ella después de los hechos. El condenado aseguró que no volvió a verla desde el día en que ambos estuvieron bajo custodia policial.

Relató que lo llevaron a una estación de Policía y cree que a ella la iban a llevar a Puente Aranda o no sabe exactamente dónde. Posteriormente, afirmó que desconoce qué ocurrió con la mujer después de aquel procedimiento, reiterando que no la ha vuelto a ver ni tiene información sobre su situación actual.

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Llamado a la justicia

Fue entonces cuando los conductores de Conducta Delictiva le plantearon una pregunta directa: ¿qué le diría a Paola si estuviera viendo la entrevista? Su respuesta estuvo relacionada con la necesidad de que la mujer comparezca ante las autoridades. Manifestó que lo mejor que ella podría hacer es someterse a la justicia y esclarecer los hechos para contribuir a la verdad.

Suárez sostuvo que la versión de Fernández podría ayudar a responder algunas de las preguntas que todavía tienen los familiares de Jaime Esteban Moreno. Insistió en que la colaboración de Fernández podría aportar información relevante para establecer qué sucedió aquella madrugada y pidió por favor que se someta a la justicia.

Riesgos de ser prófuga

El condenado también se refirió a las posibles consecuencias judiciales que podría enfrentar Fernández si continúa sin comparecer ante las autoridades. Según explicó, considera que la mujer debería presentarse voluntariamente para entregar su versión y colaborar con el esclarecimiento del crimen. Advirtió que si algún día la atrapan, podría enfrentar una condena como reo ausente, lo cual podría resultar en una pena altísima.

En Colombia, una persona puede ser procesada bajo determinadas condiciones legales sin estar presente, pero conserva sus derechos de defensa y la presunción de inocencia. La duración de una eventual condena dependería de las pruebas y de una decisión judicial, no únicamente de que permanezca prófuga. Durante la entrevista, Suárez mantuvo un tono firme respecto a esta advertencia legal.

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Papel en la fiesta de Halloween

El nombre de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán aparece dentro de las investigaciones sobre el asesinato del estudiante universitario. Según la reconstrucción del caso, la mujer habría estado presente en la fiesta de Halloween a la que asistieron Jaime Esteban Moreno y los posteriormente condenados. Durante la investigación surgieron declaraciones relacionadas con un presunto señalamiento que Fernández habría realizado contra el estudiante.

Esta situación, de acuerdo con las versiones conocidas, estuvo entre los antecedentes de la confrontación que terminó en tragedia. En su entrevista, Suárez sostuvo que una mujer de su grupo había manifestado sentirse afectada por una situación ocurrida durante la celebración. Las autoridades buscan establecer con precisión qué participación tuvo Fernández en los acontecimientos.

De acuerdo con los reportes conocidos sobre el proceso, existe una orden de captura y una notificación roja de Interpol en su contra. Este contexto resalta la gravedad de la situación y la importancia de la colaboración ciudadana y judicial para resolver el caso que conmocionó a la comunidad universitaria y a la sociedad colombiana en general.