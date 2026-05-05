Juan Carlos Wills recusa a la magistrada Cristina Lombana por conflicto de intereses en investigación cruzada

El representante conservador Juan Carlos Wills recusa a la magistrada Cristina Lombana ante la Corte Suprema de Justicia, alegando falta de imparcialidad debido a una investigación cruzada entre ambos. Wills argumenta que esta situación compromete el debido proceso y la imparcialidad judicial, según lo establecido en la Ley 600 de 2000. La magistrada Lombana está siendo investigada por presunta filtración de información, mientras que Wills enfrenta una investigación por su papel en un caso similar.

El representante conservador Juan Carlos Wills , del Partido Conservador, presentó una recusación ante la Corte Suprema de Justicia contra la magistrada Cristina Lombana , argumentando falta de imparcialidad debido a una relación procesal cruzada.

Según Wills, ambos están siendo investigados mutuamente, lo que genera un conflicto de intereses. El congresista es miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a los magistrados de las Altas Cortes, mientras que la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para procesar a senadores y representantes. En este caso, Wills investiga a Lombana, y al mismo tiempo, ella tiene un expediente en su contra.

Esta situación ha llevado al congresista a recusar a la magistrada, alegando que se configura un interés indirecto según el artículo 99-1º de la Ley 600 de 2000, comprometiéndose así la imparcialidad subjetiva. Wills sostiene que la reciprocidad funcional impide garantizar la ajenidad y serenidad interna del juzgador, conforme a la jurisprudencia nacional y el estándar interamericano.

En su documento, el representante afirma que la recusación no es subjetiva, sino una exigencia jurídica para preservar la garantía de imparcialidad y el debido proceso. Por su parte, la magistrada Cristina Lombana está siendo investigada en un proceso disciplinario iniciado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta filtración de información reservada.

Mientras tanto, Wills enfrenta una investigación por haber cerrado un proceso contra el magistrado Francisco Farfán, acusado de filtrar información a favor del senador José Alfredo Gnecco. Esta compleja situación judicial ha generado un debate sobre la imparcialidad y la independencia del poder judicial en Colombia, destacando la necesidad de garantizar procesos justos y transparentes





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