Juan Cruz Real, nuevo entrenador de la selección de fútbol de Nicaragua con el sueño del Mundial 2030

El argentino Juan Cruz Real fue presentado como nuevo seleccionador de Nicaragua, con la misión de clasificar al equipo al Mundial de 2030. Cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano y previamente logró resultados históricos con Honduras.

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras ( Fenifut ) ha anunciado oficialmente la incorporación de Juan Cruz Real como nuevo director técnico de la selección nacional de fútbol de Nicaragua .

El experimentado entrenador argentino, presentado el pasado viernes, asume el cargo con la clara y ambiciosa misión de fortalecer el rendimiento del equipo y, sobre todo, impulsar su competitividad en el escenario internacional, con el horizonte puesto en la clasificación para el Mundial de 2030. La noticia fue recibida con entusiasmo por la directiva de Fenifut, quienes expresaron su confianza en la capacidad de Cruz Real para liderar a la Azul y Blanco hacia nuevos logros.

El presidente y el secretario de la Fenifut fueron los encargados de presentar formalmente al nuevo seleccionador, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol nicaragüense. Juan Cruz Real llega a Nicaragua con un currículum impresionante, respaldado por una exitosa trayectoria en el fútbol sudamericano. Antes de asumir este nuevo desafío, el entrenador argentino ya había dejado una huella significativa en su carrera, especialmente durante su etapa como técnico de la selección de Honduras.

Bajo su dirección, la selección centroamericana logró alcanzar por primera vez una instancia final de eliminatorias mundialistas, un hito histórico para el país. Además, Cruz Real demostró su capacidad táctica y estratégica al obtener resultados notables frente a rivales de renombre, como Costa Rica, a quien logró igualar en un partido crucial, y Honduras, a la que infligió una contundente derrota.

Este logro no solo elevó el nivel del fútbol hondureño, sino que también consolidó la reputación de Cruz Real como un entrenador capaz de llevar a sus equipos a la victoria. Es importante destacar que esta es la primera vez que Cruz Real asume el rol de seleccionador nacional, lo que añade un elemento de novedad y emoción a su llegada a Nicaragua.

Su primera experiencia como entrenador se remonta al año 2015, cuando dirigió al Belén FC (actualmente Guadalupe) en Costa Rica, donde sentó las bases de su filosofía de trabajo y su enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos. La trayectoria de Juan Cruz Real en el fútbol sudamericano es extensa y variada. Ha dirigido a clubes de prestigio en Argentina, Colombia, Venezuela y Chile, acumulando valiosa experiencia y conocimientos en diferentes estilos de juego y culturas futbolísticas.

En Argentina, ha liderado equipos como Belgrano de Córdoba, mientras que en Colombia ha trabajado con Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Su paso por Venezuela lo llevó a dirigir al Estudiantes de Mérida, y en Chile, tomó las riendas de la Universidad de Concepción. Esta amplia experiencia le ha permitido desarrollar una visión integral del fútbol y una capacidad para adaptarse a diferentes contextos y desafíos.

Cruz Real se mostró visiblemente emocionado y agradecido por la oportunidad de dirigir a la selección nicaragüense. Expresó su entusiasmo por trabajar con la Azul y Blanco y su compromiso de asumir la responsabilidad que conlleva ser el entrenador de un equipo nacional. El nuevo seleccionador manifestó su ilusión por hacer las cosas bien y por trabajar seriamente para alcanzar los objetivos trazados.

Su mayor ambición es convertirse en el primer entrenador en la historia en clasificar a Nicaragua a una Copa del Mundo, específicamente al torneo de 2030. Esta meta ambiciosa representa un desafío emocionante para Cruz Real y un motivo de esperanza para los aficionados nicaragüenses, quienes sueñan con ver a su selección competir en el escenario mundial





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