Juan Daniel Oviedo critica a Abelardo de la Espriella: 'Machista y homofóbico'

Tras su derrota en la primera vuelta presidencial, Juan Daniel Oviedo arremete contra el ganador Abelardo de la Espriella, calificándolo de machista y homofóbico. Critica también el apoyo de Paloma Valencia y Álvaro Uribe al candidato de Defensores de la Patria.

El excandidato presidencial Juan Daniel Oviedo se pronunció tras la derrota en las elecciones presidenciales de primera vuelta y lanzó una dura crítica contra Abelardo de la Espriella, ganador de la contienda y candidato del partido Defensores de la Patria.

En declaraciones a medios de comunicación, Oviedo calificó a De la Espriella de 'machista y homofóbico', y lamentó que la sociedad colombiana no haya reconocido la necesidad de una coalición amplia que refleje la diversidad del país.

'Lo que esperábamos era que Colombia entendiera que esta suma entre distintos era un camino para reconocer nuestra realidad', afirmó Oviedo, quien obtuvo una votación significativa pero insuficiente para pasar a segunda vuelta. El excandidato también expresó su solidaridad con Paloma Valencia, quien había confiado en el respaldo de la 'Gran Consulta por Colombia', pero que finalmente decidió apoyar a De la Espriella junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial, donde con el 99,92 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se alzó con la victoria al obtener más de 10,351,548 votos, superando ampliamente a sus competidores. De esta forma, De la Espriella se enfrentará a Iván Cepeda en una segunda vuelta que se perfila como un duelo entre dos proyectos políticos opuestos.

La decisión de Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez de respaldar a De la Espriella ha generado controversia dentro de sus propias filas, especialmente por la caracterización que Oviedo hizo del candidato. Para Oviedo, el apoyo de figuras tan relevantes como Uribe a un candidato con un discurso que considera excluyente representa un retroceso para la democracia y los derechos de las minorías.

Ante estos hechos, analistas políticos señalan que la campaña de segunda vuelta estará marcada por la polarización y la necesidad de construir consensos. Mientras De la Espriella busca consolidar su base conservadora, Iván Cepeda intenta atraer a los votantes de centro y de izquierda que se quedaron sin representación.

Oviedo, por su parte, no ha dado un respaldo explícito a ninguno de los dos finalistas, pero sus críticas a De la Espriella podrían inclinar la balanza hacia Cepeda si sus simpatizantes deciden seguir sus consejos o su rechazo al candidato de Defensores de la Patria. La contienda electoral se presenta así como una oportunidad para que los colombianos definan el rumbo del país en aspectos fundamentales como la igualdad de género, la inclusión social y la lucha contra la discriminación.

La polémica generada por las palabras de Oviedo refleja las tensiones que subyacen en la sociedad colombiana y que sin duda marcarán el debate en las próximas semanas





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