Juan Daniel Oviedo critica a Abelardo de la Espriella por faltar a debate en el Chorro de Quevedo

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, criticó a Abelardo de la Espriella por no asistir a un debate en el Chorro de Quevedo, cuestionando su temor a enfrentar un diálogo directo. Oviedo utilizó metáforas sobre un tigre y reiteró su disposición a discutir temas clave para el país.

Juan Daniel Oviedo , fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia por el partido Centro Democrático , criticó duramente al candidato vicepresidencial Abelardo de la Espriella por no asistir al debate que había sido convocado en el emblemático Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá.

El encuentro estaba previsto para el miércoles 27 de mayo al caer el sol, en medio de la recta final de la campaña presidencial y a pocos días del cierre de la votación en el exterior, que inició el 25 de mayo y se extiende hasta el 31 de mayo. Oviedo, quien ha sido un crítico constante de los ataques que ha recibido su fórmula junto a Valencia, lanzó una invitación directa a De la Espriella a través de un video previo, cuestionando su ausencia en los debates y sugiriendo que existe un temor por parte del abogado a enfrentar un diálogo directo.

"Abelardo, ¿cuál es el visaje con Paloma? Nos manda a todas las bodegas encima aplastarnos y a desprestigiarla solamente porque es mujer. Pero a la hora de ir a los debates no lo vemos. Me pregunto, ¿cuál es el miedo?

", afirmó Oviedo en el mensaje divulgado, en el que también señaló que la intención del debate era discutir asuntos de fondo para el país y no mantener un intercambio de señalamientos. Desde el Chorro de Quevedo, Oviedo volvió a pronunciarse y utilizó varias referencias relacionadas con la figura de un tigre para cuestionar la ausencia del abogado.

"El tigre no es como la pinta, porque por encima es una cosa, pero por debajo es otra. Entonces ahí es donde uno entiende", señaló inicialmente mientras esperaba el inicio del encuentro. Con un peluche de cerdo disfrazado de tigre, Oviedo le envió un mensaje a De la Espriella, por no llegar al reto que le puso en el centro de Bogotá.

"Nos acaban de regalar un tigre que se convierte, que tiene doble cara, que se convierte en marranillo. Pues a las 6:04 es la puesta del sol oficialmente hoy. Estaremos esperando; son las 17:53, unos 11 minutos para saber si llega y nos acompaña", expresó. Ante la ausencia del abogado, Oviedo insistió en sus críticas y afirmó que la intención era abordar diferentes temas relacionados con la campaña presidencial y la situación del país.

"Queríamos hablar de cara al país sobre los problemas que tiene la democracia en Colombia hoy", afirmó. Enseguida agregó que también buscaban discutir "ese problema que él mismo incitó, el machismo que tenemos ahora en este debate político del país". El exdirector del Dane sostuvo además que pretendían abordar los cuestionamientos que, según él, han surgido contra la candidatura de la fórmula del Centro Democrático.

"Queríamos hablar de cuál era la intención de evitar la candidatura de Paloma, de Oviedo, simplemente porque Paloma es mujer y Oviedo es homosexual", dijo. "Abelardo no vino. Al igual que Cepeda, solo le interesa escucharse a sí mismo y esconderse del debate".

En su intervención también mencionó otros asuntos que, según afirmó, estaban previstos para el debate: "Queríamos hablar de la seguridad que tanto nos importa a todos los colombianos, de la salud, de la crisis energética, de la crisis de confianza por la caída de inversiones", expresó. Finalmente, Oviedo aseguró que otro de los puntos que buscaban discutir estaba relacionado con las garantías electorales de cara a los comicios presidenciales.

"Queríamos hablar también de la corrupción y, sobre todo, queríamos hablar de las garantías que tenemos de una campaña limpia de frente al país", concluyó. El debate en el Chorro de Quevedo se sumó a la serie de enfrentamientos que han marcado el final de la campaña presidencial, donde los candidatos han buscado exponer sus diferencias y propuestas ante un electorado que definirá el futuro del país.

La ausencia de Abelardo de la Espriella fue interpretada por Oviedo como una falta de compromiso con el diálogo abierto y democrático, generando un nuevo capítulo en la polarización política que caracteriza este proceso electoral. Mientras tanto, los colombianos esperan con expectativa los resultados de las votaciones en el exterior y los comicios del domingo 31 de mayo, donde se definirá al sucesor del presidente Iván Duque.

La candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo ha sido una de las más controvertidas, no solo por sus posturas políticas sino también por los ataques que han recibido en razón de género y orientación sexual, temas que ellos mismos han puesto sobre la mesa como una forma de visibilizar la discriminación en la política colombiana





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