Juan Daniel Oviedo Defiende la Audaz Alianza con Paloma Valencia y Proyecta una Tercera Vía Electoral

El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo detalla la estrategia detrás de su fórmula con Paloma Valencia, buscando atraer votantes indecisos y consolidar una alternativa frente a las polarizaciones políticas. Oviedo aborda las dinámicas regionales, con énfasis en el Caribe, y responde a las críticas de sectores de izquierda, reafirmando su compromiso con una propuesta de centro moderado.

El panorama electoral colombiano se agita ante la configuración de una dupla vicepresidencial que busca romper moldes: Juan Daniel Oviedo , acompañado de Paloma Valencia . En la antesala de la primera vuelta presidencial, Oviedo se presenta como el arquitecto de una estrategia ambiciosa, diseñada para trascender las bases tradicionales y captar el segmento de votantes indecisos que podría definir el futuro del país.

Su objetivo es claro: posicionar su candidatura como una alternativa sólida frente a figuras prominentes como Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, quienes actualmente acaparan gran parte de la atención política. Oviedo desglosa su lectura del complejo tablero electoral, revela las claves de sus estrategias regionales —con un enfoque particular en la vital importancia de la Costa Caribe— y hace frente a las críticas y cuestionamientos que ha suscitado su particular alianza política, defendiendo la coherencia y la visión de futuro que la sustenta. La emoción en las calles, según sus propias palabras, es palpable, señalando que la democracia se está reconfigurando y que su propuesta está ganando terreno, llegando incluso a ubicarse en segundas posiciones en algunas mediciones recientes. Esta inesperada posición no genera, en su opinión, un exceso de confianza, sino una reafirmación de la necesidad de expandir su alcance y conectar con audiencias que a menudo se sienten desconectadas del debate político convencional. La meta es clara: superar el umbral del 25% de la intención de voto, lo que implica una exploración activa de nuevas bases de apoyo y la suma de perspectivas diversas, reconociendo que tanto él como Paloma Valencia están asumiendo un riesgo calculado al unir trayectorias y experiencias pasadas para edificar un futuro prometedor. La conquista del voto en la región Caribe, y particularmente en Barranquilla, es un eje central de la estrategia de campaña. Oviedo enfatiza cómo la sinergia entre él y Valencia, que aportan fortalezas territoriales distintas (él desde Bogotá y ella desde Antioquia), les permite abordar regiones con dinámicas únicas con un plan bien definido. Si bien reconocen la actual intención de voto favorable a Gustavo Petro en Barranquilla, Oviedo confía en la existencia de un voto de opinión latente, compuesto por ciudadanos que en 2022 buscaron un cambio y que ahora podrían verse atraídos por una propuesta diferente. Las visitas constantes a sectores populares como Barranquillita, el Malecón, y las universidades, son parte de un esfuerzo por comunicar de manera directa que su fórmula representa una opción distinta, que asume las lecciones aprendidas del pasado pero que se proyecta con optimismo hacia el futuro. Son conscientes de los problemas estructurales que aquejan al Caribe, y su programa presenta soluciones concretas. La mejora de la infraestructura vial, la ampliación de la conectividad, la reducción de la pobreza concentrada, la revisión de las tarifas de energía —un punto crucial dado el papel histórico del Caribe en el desarrollo energético del país—, así como estrategias logísticas portuarias, seguridad ciudadana contra la extorsión, modelos de justicia local, y el combate a la corrupción y las deficiencias en el sector salud, son pilares fundamentales de su plan para la región. Cada uno de estos desafíos, que Oviedo denomina como “bombas” a desactivar, sitúa al Caribe en el centro de su agenda de prioridades. Las críticas provenientes de sectores de izquierda ante la alianza con Paloma Valencia han sido asumidas por Juan Daniel Oviedo con una perspectiva reflexiva. Explica que su llamado a la oposición a no caer en la crítica sistemática del gobierno, reconociendo que una parte significativa de la población se siente satisfecha, fue malinterpretado por algunos. Oviedo reitera que su análisis inicial, basado en encuestas de enero que mostraban un 44% de aprobación, buscaba fomentar un debate más constructivo. Algunos sectores de izquierda interpretaron este llamado a la reflexión como una señal de acercamiento o un interés por abrirse camino dentro del progresismo tras su participación en la Gran Consulta por Colombia. Sin embargo, Oviedo defiende la integridad de su decisión, argumentando que su ingreso a la consulta, de carácter marcadamente de derecha, tenía como propósito manifestar una voz de centro, moderar las tendencias más extremas de la derecha y consolidar una mayoría calificada, especialmente en la primera vuelta. Por ello, considera natural el descontento de aquellos sectores, pero subraya que esta molestia reafirma la validez de su accionar, ya que su decisión no se basó en la comodidad personal, sino en la profunda responsabilidad que siente de ofrecer una alternativa viable y unificada para los votantes colombianos el próximo 31 de mayo





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juan Daniel Oviedo Paloma Valencia Elecciones Presidenciales Colombia Tercera Vía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

División en Alianza Verde: Congresistas se acercan a campaña de Paloma Valencia mientras otros piden escisiónEl partido Alianza Verde enfrenta una profunda división interna ante las campañas presidenciales. Mientras algunos congresistas, liderados por Katherine Miranda, exploran acercamientos con la campaña de Paloma Valencia, el senador Jota Pe Hernández ha solicitado su escisión por discrepancias políticas. La oficialización del apoyo y la definición de las escisiones se esperan para la próxima semana, en medio de un debate sobre el futuro del partido y su postura de centroizquierda.

Read more »

“Es gasolina para acabar el país”: Juan Daniel Oviedo sobre llegada de Daniel Quintero a SupersaludMaratón de radio

Read more »

"A Colombia le tiene que importar un comino que Paloma se oponga a la adopción de las parejas gay": OviedoEl aspirante a la Vicepresidencia señaló que Gobernar el país es cumplir la ley.

Read more »

Juan Daniel Oviedo propone reactivar el 'fracking' como eje de la política energética en ColombiaAseguró que el sector minero energético es el único que puede hacer que el país recupere sus niveles de inversión.

Read more »

Paloma "no puede ser calificada provida" porque "formó parte del proyecto para la eutanasia": OviedoAfirma que la candidata tiene reservas frente a la adopción de parejas del mismo sexo.

Read more »

Si gana las presidenciales, primera llamada de Paloma Valencia será a Daniel NoboaLa crisis diplomática y comercial con Ecuador sería una de las prioridades si la candidata Paloma Valencia gana las elecciones.

Read more »