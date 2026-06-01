Juan Daniel Oviedo descarta apoyar a Abelardo de la Espriella y anuncia decisión el 3 de junio

Tras la derrota en la primera vuelta presidencial, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo rechazó la alianza del Centro Democrático con Abelardo de la Espriella y criticó la polarización del país. Anunciará su apoyo el próximo 3 de junio tras consultar con su equipo y la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo , fueron una de las duplas perdedoras en la contienda presidencial. Tras conocerse los resultados, el partido que los respaldaba, el Centro Democrático , anunció su apoyo a uno de los punteros: Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, Oviedo se desligó de aquella postura. Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar, dijo, y agregó que aún no ha tomado una decisión sobre a quién apoyar. Según sus declaraciones, la decisión de a quién le dará su apoyo político la anunciará a la opinión pública el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana.

Oviedo también se refirió a la derrota que sufrieron él y Valencia. Ambos se quedaron por fuera de la segunda vuelta con el 6,92% para un total de 1.637.134 votos, a una diferencia considerable de Cepeda, el segundo en la contienda.

Según él, los votos que se perdieron de la consulta (que logró casi cinco millones de votos, y terminaron traducidos en poco más del millón en primera vuelta), se debieron a que: Ella contaba con el respaldo de la votación alrededor de una gran consulta por Colombia de más de 5.860.000 personas que ajustaron el 8 de marzo a esta suma entre distintos que desaparecieron, que por el fenómeno del voto útil, una campaña sucia, machista, homofóbica. Tras eso, Oviedo resaltó que la mayoría de su electorado proviene de Bogotá, y les agradeció su apoyo.

Después, dio su opinión y análisis electoral. Hoy el mensaje político de esta votación tal vez debe ser interpretado, que el país, Colombia, no quiere volver a proyectos políticos que representan el pasado, que quiero un presente, y eso hay que valorarlo, agregó. Para concluir, Oviedo aseguró que le duele que el final del país se divida entre dos extremos. Según él, ninguna de las dos posiciones ideológicas y políticas están orientadas a resolver los problemas del país.

Al ser un resultado sorpresivo, requiere una decisión seria y madura que vamos a tomar con mi equipo de trabajo, que vamos a tomar en las conversaciones con los demás miembros de la gran consulta por Colombia, pero sobre todo con un mensaje claro, explicó. Recalcó que la decisión no será solo de él, sino de su equipo de campaña e incluso, de la Gran Consulta. Es decir, de otras nueve personas. También recalcó su respeto y agradecimiento al Centro Democrático





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