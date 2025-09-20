Juan Daniel Oviedo: Propuestas para Unir a Colombia y Alcanzar la Presidencia en 2026

El exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, presenta su visión para Colombia, enfocada en la unidad nacional, el desarrollo económico y la superación de la polarización, con miras a la presidencia en 2026.

Juan Daniel Oviedo , exdirector del DANE, considera que Colombia enfrenta actualmente un desafío mayor que la polarización: la falta de propósitos comunes para el avance nacional. En su análisis, Oviedo, conocido por sus críticas a las figuras política s extremistas, propone una estrategia de alianzas entre diversos sectores para impulsar el país en áreas cruciales como seguridad, economía, educación y salud.

Su visión se centra en la necesidad de unificar a la nación en torno a un objetivo compartido, priorizando el bienestar de todos los ciudadanos. Esta propuesta, según Oviedo, es fundamental para el éxito de su candidatura presidencial en 2026 y representa la base de su plan para gobernar Colombia, enfatizando la importancia de la sensatez y la colaboración por encima de las divisiones políticas. \Oviedo identifica la debilidad en la inversión, impulsada por la inseguridad tanto física como jurídica, como un problema crítico para la economía colombiana. Además, señala cómo la criminalidad afecta la actividad económica, exacerbada por la entrada de capitales ilegales a través del contrabando y la informalidad laboral. Esta situación, afirma, genera empleos precarios y no contribuye al progreso digno que necesita el país. Para abordar estos desafíos, Oviedo aboga por fortalecer la fuerza pública, mejorar la infraestructura física, especialmente en la región Caribe, y construir un Estado transparente y eficaz que priorice la protección social. Asimismo, critica la gestión actual, argumentando que la polarización, la corrupción y la mentira impiden el avance. Oviedo destaca la importancia de un gobierno que escuche y responda a las preferencias ideológicas de la población, excluyendo los extremos políticos que, en su opinión, han causado daño al país. \En cuanto a las alianzas políticas, Oviedo aclara que gobernará en coalición, pero lejos de los extremos ideológicos. Reconoce la necesidad de trabajar en equipo con alcaldes y gobernadores de diversas afiliaciones políticas. Respecto a las críticas del presidente Petro sobre el aumento de la pobreza extrema en Barranquilla, Oviedo argumenta que el gobierno nacional es responsable de la situación al descuidar la asignación de subsidios a través del Departamento de Prosperidad Social. Oviedo considera que el presidente Petro no trabaja para resolver los problemas del país. La propuesta de Oviedo para 2026 implica una visión de unidad y progreso, buscando superar las divisiones y construir un futuro próspero para todos los colombianos, basado en el trabajo conjunto y la búsqueda de un propósito común que trascienda las diferencias políticas. Su objetivo es crear un gobierno que funcione para el pueblo y no para unos pocos, priorizando el bienestar social y el desarrollo económico sostenible





Juan Daniel Oviedo Elecciones 2026 Colombia Propuesta Política Desarrollo Nacional

