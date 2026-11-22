El defensor colombiano Juan David Cabal marcó de cabeza y Juventus venció 4-0 a Venezia en la Serie A, sumando 21 puntos y ubicándose sexto.

Juan David Cabal confirmó su estado de forma con un gol de cabeza vital para la Juventus en la victoria contundente 4-0 ante el Venezia, correspondiente a la duodécima jornada de la temporada 2026/27 de la Serie A italiana disputada este domingo. El defensa vallecaucano anotó el tercer tanto del encuentro, consolidando su papel protagonista bajo la dirección técnica de Luciano Spalletti.

Detalles del gol de Cabal y desarrollo del partido

La Juventus tomó la delantera al minuto 53 con un gol de Nick Woltemade, quien aprovechó un rebote defensivo tras un disparo de Weston McKennie. Siete minutos más tarde, Teun Koopmeiners amplió la ventaja de visitante al recibir una asistencia de Woltemade y marcar el segundo tanto. El colombiano Juan David Cabal aumentó la diferencia al minuto 65, superando a la defensa rival para conectar de cabeza un centro de Edon Zhegrova, aunque la jugada requirió revisión del VAR antes de ser validada.

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Posiciones y contexto táctico de la Juventus

El resultado definitivo se selló al minuto 71 con un penal convertido por Randal Kolo Muani, provocado y ejecutado con precisión ante Filip Stankovic, para cerrar el marcador en 4-0. Con esta victoria en casa, la Vecchia Signora acumuló 21 puntos y ocupó la sexta posición en la tabla general de la Serie A. La actuación de Cabal representa su primer gol en la temporada y el tercero desde su llegada al club, demostrando una recuperación significativa de minutos en las últimas cinco jornadas.

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Impacto de Cabal y rivalidad internacional

La participación del lateral colombiano completó su tercera titularidad consecutiva, lo que refuerza su estatus como una opción clave en la plantilla dirigida por Spalletti. Mientras tanto, en el ámbito europeo, el Real Madrid también cosechó una victoria importante en la Champions League femenina al vencer al Inter de Milán, con Linda Caicedo como figura destacada en el empate favorable para las blancas.

Próximos compromisos de Juventus

El equipo turinés ahora enfoca su atención en el calendario inmediato, comenzando con el partido de la fase de liga de la Europa League contra el Omonia Nicosia el jueves 26 de noviembre. Posteriormente, el domingo 29 de noviembre, la Juventus viajará para enfrentar al Como en la decimotercera fecha de la Serie A italiana, buscando mantener su racha positiva de resultados en ambos frentes competitivos.