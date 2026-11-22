El defensor colombiano Juan David Cabal marcó de cabeza el tercer gol en la victoria 4-0 de Juventus sobre Venezia, consolidando su titularidad bajo Luciano Spalletti en la Serie A 2026/27.

El defensor colombiano Juan David Cabal sumó un nuevo gol y protagonismo para Juventus en la victoria 4-0 sobre Venezia por la duodécima jornada de la Serie A italiana 2026/27, disputada este domingo. El lateral vallecaucano conectó de cabeza el tercer tanto del equipo turínese, ratificando su buena racha de rendimiento bajo la dirección técnica de Luciano Spalletti y consolidando su posición como titular indiscutible en las últimas fechas.

La mecánica del gol y el dominio local

El partido comenzó con ventaja para la Vecchia Signora gracias a Nick Woltemade, quien abrió el marcador al minuto 53 tras aprovechar un rebote de la defensa rival después de un remate de Weston McKennie. Siete minutos después, el neerlandés Teun Koopmeiners amplió la diferencia al convertir el segundo gol, recibiendo una asistencia precisa del propio Woltemade.

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La celebración colombiana llegó al minuto 65 cuando Juan David Cabal apareció dentro del área para conectar un centro enviado por el kosovar Edon Zhegrova. El jugador logró superar a la defensa visitante y envió el balón al fondo de la red, un gol que, aunque fue revisado por el VAR, fue validado finalmente por el árbitro.

Consolidación de Cabal bajo Spalletti

Este anotación representa el primer gol del lateral vallecaucano en la presente temporada de la Serie A y el tercero que consigue desde su incorporación a Juventus. La actuación refuerza la trayectoria positiva de Cabal en una campaña en la que ha ido recuperando minutos y relevancia táctica dentro del esquema del técnico italiano.

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Juan David Cabal ha disputado cinco partidos en la presente temporada, tres de ellos como titular. El domingo completó su tercera titularidad consecutiva, lo que indica que Luciano Spalletti lo ha considerado una pieza clave en la estructura defensiva y ofensiva del equipo en las jornadas recientes.

El cierre del partido y el contexto de la tabla

La goleada quedó sentenciada al minuto 71, cuando Randal Kolo Muani convirtió un penalti que él mismo había provocado. Woltemade le cedió el cobro y el francés engañó al arquero Filip Stankovic para establecer el 4-0 definitivo, sellando así un triunfo local importante para la entidad turinesa.

Con este resultado, Juventus alcanzó los 21 puntos y se ubicó en la sexta posición de la clasificación general de la Serie A. El equipo ha demostrado solidez ofensiva con goles de diferentes jugadores, incluyendo Woltemade, Koopmeiners, Cabal y Kolo Muani, lo que diversifica sus amenazas en el ataque.

Próximos compromisos internacionales y nacionales

Ahora, Juventus debe concentrarse en sus próximos compromisos tanto nacionales como internacionales. El jueves 26 de noviembre recibirá al Omonia Nicosia, por la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League, un duelo clave para mantener o mejorar su posicionamiento en la competición europea.

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Posteriormente, el domingo 29 de noviembre visitará al Como, por la decimotercera fecha de la Serie A italiana. Estos próximos partidos representarán nuevas oportunidades para que Juan David Cabal y sus compañeros continúen sumando victorias y afianzando su estabilidad en la tabla de posiciones.