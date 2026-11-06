Juan Esteban Cock y la ventaja humana frente a la IA en empresas

El experto Juan Esteban Cock explica por qué la esencia humana es el activo más valioso para las organizaciones en la era de la inteligencia artificial.

Juan Esteban Cock, director y fundador de Heart Latam, presenta su obra Esencia humana. La ventaja empresarial que ninguna inteligencia artificial puede replicar, un texto de 13 capítulos que redefine la relación corporativa con la tecnología. Cock declara abiertamente su amor por la tecnología y aclara que su libro no representa una oposición contra los algoritmos. Durante una conversación con EL COLOMBIANO, el empresario destaca que su nueva publicación busca disipar malentendidos sobre el rol de la IA en los negocios modernos.

El poder de la esencia humana

Heart Latam es una compañía fundada hace casi 19 años por Juan Esteban Cock. Esta organización acompaña procesos estratégicos en tres frentes principales. Estos frentes son el branding, la cultura organizacional y la marca empleadora. Por esta razón, su foco central son los líderes empresariales. Cock define este enfoque como el poder que tiene la esencia humana dentro de las corporaciones.

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Lecciones desde 1905 y la ética

Para explicar el momento actual, Juan Esteban Cock retrocede al año 1905. En esa época, cerca del 60% de los norteamericanos vivía de la agricultura. La llegada del tractor desplazó la mano artesanal por una herramienta mecánica. Cock extrae una lección histórica afirmando que a las transformaciones es a lo que menos hay que tenerle miedo. Sin embargo, advierte que toda transformación implica un cambio cultural. No existe cambio cultural sin una transformación personal.

Cock sostiene que la inteligencia artificial seguirá siendo, y cada vez más relevante, una herramienta de apoyo a la gestión humana. Esta afirmación se aplica mientras el humano con criterio haga las cosas con ética. Insiste en que la ética es el terreno donde hoy se disputan las grandes plataformas tecnológicas. Recuerda que el Foro Económico Mundial declaró este año que las fake news son la amenaza número uno del mundo. Relaciona este fenómeno con la forma en que se utilizará la IA.

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Tecnohumanismo en la práctica

Su propuesta es integrarse tecnohumanamente. Esto significa darle preponderancia primero al ser humano y después a la tecnología. El objetivo es que ambos trabajen en armonía. Ante la pregunta de por qué lo humano no es blando, Cock responde que lo más duro de una organización es lo humano. Explica que lo que era considerado duro es lo más fácil de reemplazar hoy por estas nuevas tecnologías.

Los algoritmos ya comparan precios y realizan compras. Uno de los capítulos del libro aborda el caso de Walmart. Esta compañía tiene 2,5 millones de colaboradores. Hace poco más de un año decidió hacer todas sus compras a proveedores a través de agentes de inteligencia artificial. Este año, la compañía preguntó a sus proveedores si querían volver a la relación humana o seguir con el agente. El 70% eligió mantener el agente porque está disponible las 24 horas para negociar.

Los proveedores de Walmart ya crearon sus propios agentes. Por ello, la relación comercial pasó a ser de agente a agente. Cock menciona las gráficas de Google DeepMind. Estas muestran que la velocidad de la tecnología sube en línea ascendente. La capacidad humana de adaptarse se mantiene plana. Ante esa brecha, propone una fórmula sobre quién depende lo que sabemos. El 70% depende de cada persona. El 20% depende del ecosistema y los ambientes en que se mueve. El 10% depende de la empresa donde trabaja.

Retorno esperado y creatividad

Cock afirma que la excusa de que la empresa no prepara perdió vigencia. Añade que tampoco vale decir que no hay dinero para estudiar. Las plataformas en internet ofrecen conocimiento gratuito. Hay que prepararse todos los días para poder jugar en esa cancha de los algoritmos. También aborda el temor a la automatización. Hay campañas publicitarias, textos, guiones e imágenes cada vez más parecidos.

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Relata que su equipo desarrollaba material visual para un cliente. Primero dejaron que la IA generara las piezas como referencia. Sin embargo, nunca quedaron a gusto con los resultados. Entonces entró el director de arte. Con su magia humana, hizo unas piezas absolutamente diseñadas por él. Cuando el cliente dijo que era muy distinto, ahí estaba la diferencia. Para Cock, la oportunidad no está en dejar que la IA actúe por la empresa. Es alimentarla con lo mejor de su gente y de su ADN.

El libro recoge un dato crítico para las juntas directivas. El 95% de las iniciativas de inteligencia artificial de las empresas todavía no genera el retorno esperado. Cock explica que una compañía sin procesos organizados volverá exponencial el desorden si suma IA a esos procesos. En cambio, cuando la gente está preparada y los métodos están alineados, la IA entiende la estrategia de la organización.