Juan Esteban Garcés termina quinto en skateboarding en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El skater antioqueño Juan Esteban Garcés obtuvo el Diploma Olímpico al finalizar quinto en la final street de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con 132.93 puntos.

El representante colombiano Juan Esteban Garcés ha consolidado su presencia en el escenario deportivo mundial al finalizar en la quinta posición de la final masculina de skateboarding street durante los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este hito deportivo, disputado en el skatepark olímpico de la capital senegalesa, destaca el rendimiento excepcional del atleta nacido en Envigado, quien logró representar con orgullo a Colombia en una competencia de alto nivel internacional.

Detalles Técnicos de la Competición Final

Juan Esteban Garcés alcanzó un puntaje total de 132.93 unidades, una marca que le permitió asegurar el Diploma Olímpico y mantener en alto el nombre del país en África. Durante la instancia decisiva de la final, el skater antioqueño enfrentó un campo competitivo extremadamente difícil que incluía a representantes de Estados Unidos, Países Bajos y Suiza, entre otras naciones de primer orden en esta disciplina. La modalidad requirió tres salidas en el circuito callejero y tres oportunidades para ejecutar el mejor truco, evaluadas con estricta precisión por el jurado internacional.

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Las puntuaciones específicas obtenidas por Garcés en las salidas del circuito fueron de 42.22, 62.62 y 48.71. En la categoría de trucos, el único valor válido que se sumó al resultado final fue de 70.31, registrado durante su primera oportunidad. Este conjunto de ejecuciones técnicas y deportivas demostró la solidez del atleta paisa, quien se ubicó empatado en el puntaje con el noruego Silas Aagaard-Hagen, quien ocupó el cuarto lugar, mientras que Garcés completó el top cinco con un desempeño sólido.

Rivalidad Internacional y Clasificación

La final estuvo compuesta por un grupo reducido de atletas selectos, siendo Juan Esteban Garcés el único representante latinoamericano presente en la ronda definitiva. Compartió el escenario con el taiwanés Yiche Yu, el estadounidense Julian Jeangagliardi, el noruego Silas Aagaard-Hagen, el neerlandés Tijmen Overbeek y el suizo Simon Gerber. Esta diversidad geográfica resalta la estatura global del evento y la competencia directa que enfrentó el colombiano para lograr su clasificación.

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La jerarquía de medallas quedó establecida con Julian Jeangagliardi de Estados Unidos adjudicándose la medalla de oro con un contundente puntaje de 149.37. Por su parte, Tijmen Overbeek de Países Bajos se llevó la plata con 143.01 puntos, mientras que el suizo Simon Gerber completó el podio con 140.79. El cuarto lugar para Silas Aagaard-Hagen y el quinto para Juan Esteban Garcés cerraron el grupo de finalistas con puntajes muy cercanos entre sí, evidenciando la alta competitividad.

Ruta Hacia la Final y Antecedentes

La participación de Juan Esteban Garcés comenzó en el Heat 1 de la ronda clasificatoria, donde su objetivo principal era asegurar uno de los seis cupos disponibles para acceder a la gran final. Según detalló el Comité Olímpico Colombiano, el sistema de evaluación inicial consistía en dos salidas de 45 segundos cada una, acompañadas de tres intentos para el mejor truco, donde la calificación superior de cada elemento se sumaba al resultado general.

En esta fase preliminar, el atleta registró puntuaciones de 53.56 y 57.74 en sus dos recorridos iniciales. Adicionalmente, sus marcas en los mejores trucos fueron de 68.95 y 71.23. Esta combinación de cifras le permitió acumular un total de 128.97 puntos, lo que le garantizó la sexta posición en la general de la clasificatoria y abrió la puerta hacia la disputa del diploma olímpico en la ronda final.

Impacto Deportivo y Contexto Nacional

Este logro se suma a un momento deportivo vibrante para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde otros atletas también han dejado huella. Recientemente, el antioqueño Emanuel Otálvaro venció a Hechen Li de China en los Olímpicos de Dakar y avanzó a la semifinal del tenis de mesa, demostrando la fortaleza del talento colombiano en múltiples disciplinas.

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La actuación de Juan Esteban Garcés en Dakar 2026 no solo representa un triunfo personal para el skater de Envigado, sino también un referente para el desarrollo del skateboarding en Antioquia y el resto del país. Al obtener el Diploma Olímpico, el atleta confirma su posición como una figura emergente en el circuito internacional, preparando el terreno para futuras competiciones de mayor envergadura.