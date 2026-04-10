Juan Guillermo Cuadrado: ¿Regreso a Colombia? Dos clubes colombianos buscan ficharlo

El posible retorno de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano genera gran expectativa. Dos clubes tradicionales del país han mostrado interés en el jugador, cuyo contrato con el Pisa de Italia finaliza en junio. La competencia con el fútbol brasileño y el impacto de su llegada al FPC.

Un posible retorno al fútbol colombiano de Juan Guillermo Cuadrado está generando gran expectación en el ámbito deportivo nacional. Fuentes cercanas al periodista Alexis Rodríguez de Win Sports indican que dos clubes tradicionales de Colombia ya han iniciado acercamientos para conocer la situación contractual del jugador antioqueño, cuyo contrato con el Pisa de Italia finaliza en junio.

Esta noticia ha encendido la especulación entre los aficionados y analistas, quienes se preguntan qué equipos, identificados históricamente con los colores verde y rojo, podrían ser los interesados: Atlético Nacional, Independiente Medellín, América de Cali, o Deportivo Cali. La posible llegada de Cuadrado, después de una exitosa trayectoria en el fútbol europeo de más de una década, representaría un fichaje de alto impacto para cualquier club colombiano, aportando jerarquía, liderazgo y una importante experiencia internacional.\El interés por Cuadrado no es casualidad. Su rendimiento en el fútbol europeo, donde ha militado en equipos de primer nivel, lo posiciona como una opción atractiva tanto desde el punto de vista deportivo como desde el mediático. Actualmente, Cuadrado se encuentra en el Pisa de Italia, aprovechando cada minuto en cancha para demostrar su nivel y prepararse para los retos que se presenten. Su desempeño en los próximos partidos será crucial para definir no solo su futuro en Europa, sino también para evaluar posibles ofertas de otros mercados. En este sentido, el fútbol brasileño también ha mostrado interés en el jugador, lo que podría generar una competencia directa con los clubes colombianos. Esta situación, de concretarse, pondría a Cuadrado en una posición clave para decidir su próximo destino profesional, generando una gran expectativa entre los fanáticos. El regreso de Cuadrado al país no solo sería un refuerzo de lujo para cualquier equipo, sino que también impulsaría la liga local, que busca recuperar protagonismo con la llegada de figuras consolidadas y revitalizar el interés de los aficionados por el fútbol nacional.\La situación de Cuadrado se suma a otras noticias relevantes del mundo deportivo, como la expectativa generada por el posible fichaje, el apoteósico recibimiento a Santa Fe en el estadio El Campín, previo al duelo contra Peñarol por la Copa Libertadores, y los comentarios de David Ospina sobre el legado de James Rodríguez en la Selección Colombia. Mientras tanto, el futuro de Cuadrado permanece incierto, pero las próximas semanas serán decisivas para determinar si el jugador regresa a jugar en su país o continúa su carrera en el exterior. La expectación es máxima, y los aficionados colombianos esperan con ansias conocer el desenlace de esta historia. El regreso de un jugador de la talla de Cuadrado, además de reforzar a un equipo, también sería un estímulo para el crecimiento del fútbol colombiano, atrayendo la atención mediática y aumentando el interés del público. La posibilidad de ver a Cuadrado nuevamente en las canchas colombianas es un tema de conversación recurrente entre los seguidores del fútbol, quienes esperan con optimismo la decisión final del jugador





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