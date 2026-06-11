Juan Ibarra y Los Chucureños: Una historia musical de cinco dcadas en Santander

Juan Ibarra y Los Chucureños son una agrupación que ha construido más de cinco décadas de historia musical en Santander. Su propuesta une tradición campesina, renovación generacional y ritmos bailables que mantienen vivo el legado cultural de la región.

Antes de llegar a grandes escenarios, Juan Ibarra aprend'o a tocar en las parrandas campesinas de Santander . Mas de 50 aos despus, su legado sigue vivo con Los Chucurenos, una agrupaci'on que mezcla guasca, carranga, Tropicarranga y Tecnomerengue para llevar la m'usica de San Vicente de Chucuri a nuevas generaciones.

De las veredas santandereanas a festivales y ferias nacionales, Juan Ibarra y Los Chucurenos han construido ms de cinco dcadas de historia musical. Su propuesta une tradici'on campesina, renovaci'on generacional y ritmos bailables que mantienen vivo el legado cultural de Santander.

Foto suministrada/VANGUARDIAHay una historia que pocos conocen: antes de que su nombre llegara a festivales, ferias y escenarios nacionales, Juan de JesUs Ibarra aprend'o a tocar tiple a los 15 aos, al lado de sus hermanos mayores, en medio de fiestas y parrandas campesinas. Despues vino la guitarra, luego las primeras canciones y, con ellas, una vida entera dedicada a cantarle al campo, a Santander y a esa alegria sencilla que se arma cuando suenan la guacharaca, el requinto y la voz popular.

Asi empez'o el camino de Juan Ibarra y Los Chucurenos, una agrupaci'on que no naci en una oficina ni en una academia, sino en la vida misma: en las veredas, en las reuniones familiares, en las fiestas campesinas y en esa necesidad tan santandereana de contar lo que se vive cantando. Juan Ibarra naci en zona rural de Rionegro, Santander.

Sus primeros aos transcurrieron en la Hacienda Berlín, pero fue San Vicente de Chucuri el territorio que termin'o abrazando su historia musical. En 1965 se radic'o en la vereda La Colorada y, un ao despus, en 1966, form'o junto a sus hermanos el grupo Los Chucurenos. Desde entonces, la m'usica se convirti'o en una manera de echar raices.

De las veredas santandereanas a festivales y ferias nacionales, Juan Ibarra y Los Chucurenos han construido ms de cinco dcadas de historia musical. Su propuesta une tradici'on campesina, renovaci'on generacional y ritmos bailables que mantienen vivo el legado cultural de Santander. Foto suministrada/VANGUARDIA El primer gran empuj'o lleg'o en la Fiesta del Campesino de San Vicente de Chucuri.

All'a particip'o, gano el primer lugar y empez'o a hacerse un nombre entre quienes reconoc'ian en sus canciones algo cercano: la vida rural, el trabajo diario, la familia, el amor por la tierra y el orgullo de pertenecer a un pueblo.

"Esta es una historia hecha con disciplina, con amor por la tradici'on y con mucho trabajo", cuenta Juan Ibarra Ojeda, actual director y voz l'der de la agrupaci'on. Para el, continuar el legado de su padre no ha sido solo una responsabilidad familiar, sino tambi'en una forma de mantener viva una memoria colectiva. En sus palabras, este camino ha sido "un reto convertido en propósitos y logros".

Juan Ibarra y Los Chucurenos no se presentan como una agrupaci'on detenida en el pasado. Al contrario, su apuesta actual busca que la m'usica campesina siga sonando viva, alegre y bailable. Por eso su espectculo, conocido como Juan Ibarra Rumba Total, mezcla la guasca, la carranga y los ritmos tradicionales con formatos contempor'neos pensados para p'blicos de todas las edades.

De esa busqueda nacieron propuestas como la Tropicarranga y el Tecnomerengue, dos apuestas que muestran que la tradici'on tambi'en puede moverse, cambiar de vestido y conversar con las nuevas generaciones sin perder su esencia.

"Nos interesa que la gente baile, pero tambi'en que reconozca de d'onde viene esta m'usica", expresa Juan Ibarra Ojeda. "La ra'iz campesina no se abandona; se lleva con orgullo y se comparte con alegria". Ese dialogo entre pasado y presente tambi'en se nota en la conformaci'on del grupo. A la experiencia de la dinast'ia Ibarra (Juan, Jaime y Reynaldo) se suma una nueva generaci'on de m'usicos jovenes que le han dado frescura al sonido y a la puesta en escena.

Camilo Arenis, de 20 aos, en la guitarra; Sebasti'an Arenis, de 19, en el requinto; Jair Arenis, de 18, en los timbales; y Laura Nathaly Baena, de 20, en las congas, hacen parte de esa renovaci'on. La llegada de Laura Nathaly, adem'as, le ha dado un nuevo aire al grupo. Su energ'ia en las congas aporta fuerza, dulzura y presencia a una agrupaci'on que entiende que renovarse tambi'en implica abrir espacios a otros talentos y sensibilidades.

"Los jovenes nos han traido otra energ'ia", dice la direcci'on del grupo. "Ellos respetan la tradici'on, pero tambi'en llegan con ideas nuevas, con ganas de experimentar y de llevar esta m'usica ms lejos"





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