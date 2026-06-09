Juan José Peláez sufrió un corte en la mano durante la final de la Liga BetPlay

El exentrenador de Atlético Nacional y comentarista de Win Sports, Juan José Peláez, sufrió un corte profundo en una de sus manos durante la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot.

El exentrenador de Atlético Nacional, Juan José Peláez , sufrió un corte profundo en una de sus manos durante la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot.

El incidente ocurrió después de que el árbitro anulara un gol por fuera de lugar, generando una fuerte reacción entre los aficionados verdolagas. Un hincha perdió el control y golpeó un vidrio cercano al sector de transmisión del canal deportivo, lo que provocó que varias esquirlas alcanzaran a Peláez. Debido a la situación, el comentarista tuvo que abandonar la transmisión para recibir atención médica. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y Peláez se encuentra en buen estado de salud.

Las autoridades reaccionaron rápidamente y capturaron a la persona involucrada en los hechos. El aficionado deberá responder ante la justicia por los daños ocasionados y las lesiones causadas durante el incidente. La situación volvió a abrir el debate sobre el comportamiento de algunos aficionados en los estadios y la necesidad de mantener el control emocional en escenarios deportivos, especialmente en partidos de alta tensión como una final del fútbol colombiano





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