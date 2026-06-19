Juan Manuel Galán: Libertad de conciencia para proteger la Constitución del 91

El exsenador Juan Manuel Galán explica la decisión del Nuevo Liberalismo de permitir el voto en libertad de conciencia en la segunda vuelta electoral, y su preocupación por la defensa de la Constitución de 1991 ante los candidatos Cepeda y De la Espriella.

El Nuevo Liberalismo (NL) enfrenta un dilema en esta coyuntura electoral: permitir que sus militantes voten en libertad de conciencia . El exsenador Juan Manuel Galán , figura clave del partido, explica que esta decisión no fue personal, sino del Consejo Nacional del Partido, tras consultar a todos los sectores.

La mayoría pidió libertad para votar según su conciencia, dada la polarización entre los candidatos Cepeda y De la Espriella. Galán subraya que el objetivo del NL siempre ha sido evitar los extremos y proteger la institucionalidad democrática, especialmente la Constitución de 1991, cuyo capítulo de derechos fue un aporte del partido durante la constituyente. Para Galán, la votación en libertad no significa indiferencia, sino una reflexión profunda sobre el legado constitucional.

Galán manifiesta su preocupación por la falta de garantías de ambos candidatos respecto a la Constitución. Con Cepeda, teme que intente convocar una asamblea constituyente, como mencionó desde 2018.

Además, critica el silencio de Cepeda frente a los escándalos de corrupción del actual gobierno y la política de paz total, que califica de impunidad total, permitiendo el crecimiento de grupos armados. Sobre De la Espriella, cuestiona el origen de su enorme fortuna y su propuesta ambigua.

En contraste, Galán se muestra más convencido por José Manuel Restrepo (candidato a la vicepresidencia por la fórmula de De la Espriella), por su énfasis en el reto fiscal y la necesidad de reducir el gasto público improductivo. La entrevista revela la tensión interna en el NL y la búsqueda de un camino que preserve la separación de poderes y la independencia del Banco de la República y el Poder Judicial.

Galán insiste en que, a pesar de la libertad de voto, los militantes deben recordar el legado del partido en la Constitución del 91. La decisión final dependerá de la conciencia de cada uno, pero con la advertencia de que el país no puede caer en los extremos que han marcado su historia violenta. La protección de la institucionalidad democrática es la prioridad, más allá de las personas o los partidos





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