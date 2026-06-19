Juan Manuel Galán y el Nuevo Liberalismo defienden la Constitución de 1991 con voto en conciencia

El exsenador Juan Manuel Galán explica por qué su partido optó por la libertad de conciencia en la segunda vuelta presidencial, priorizando la protección de la Constitución de 1991, la separación de poderes y la institucionalidad sobre cualquier candidatura. Analiza los riesgos que representan tanto Gustavo Petro como Iván Duque para la Carta Magna y destaca figuraspolíticascomo José Manuel Restrepo.

En el contexto de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el exsenador Juan Manuel Galán , figura del Nuevo Liberalismo , ha explicado las razones detrás de la decisión de su partido de permitir que sus militantes voten en libertad de conciencia , sin imponer una línea oficial.

Esta determinación, tomada por el Consejo Nacional del partido tras un proceso de consulta con sus bases, busca que cada miembro reflexione individualmente sobre el futuro de la Constitución de 1991, la separación de poderes y la institucionalidad democrática. Galán subraya que, más allá de apoyar a un candidato en particular, el voto debe orientarse a salvaguardar el legado liberal plasmado en la Carta Magna, especialmente el capítulo de derechos, la autonomía del Banco de la República y la independencia judicial.

Su postura crítica hacia los dos aspirantes presidenciales -Gustavo Petro e Iván Duque- refleja una profunda desconfianza: hacia Petro por su histórica promoción de una asamblea constituyente que podría debilitar la Constitución actual, y hacia Duque por la opacidad en el origen de la fortuna de su asesor José Guillermo Galán y por la gestión de la llamada "paz total", que en su opinión ha derivado en una expansión de los grupos armados. En contraste, el exsenador valora positivamente a figuras como José Manuel Restrepo, por su conocimiento económico y su enfoque en la estabilidad fiscal, y a Aida Quilcué, aunque se inclina por el primero.

La entrevista, a cargo de María Isabel Rueda, pone de manifiesto la tensión entre la disciplina partidista y la reflexión ética en momentos decisivos para la democracia, priorizando la protección de las garantías constitucionales sobre las lealtades políticas coyunturales





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