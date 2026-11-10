Juan Manuel Santos critica a De la Espriella en aniversario de paz

El expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la política de seguridad del actual mandatario Abelardo de la Espriella durante el décimo aniversario del Acuerdo con las Farc.

En conmemoración de los diez años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), el expresidente Juan Manuel Santos utilizó su presencia en un evento académico para lanzar una fuerte crítica hacia la administración actual. Santos, quien lideró la negociación que se extendió por más de cuatro años, aprovechó la ocasión para defender el legado de su gestión y señalar preocupaciones sobre la dirección de la política de seguridad nacional bajo el mando del presidente Abelardo de la Espriella.

Critica visual y simbólica de la nueva gestión

Juan Manuel Santos expresó su profunda inquietud ante las imágenes y anuncios difundidos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, donde se muestran resultados en materia de orden público acompañados de cuerpos de personas dadas de baja en operativos militares introducidos dentro de bolsas plásticas. El exmandatario describió esta práctica como algo horripilante, comparándola con métodos descritos por Fidel Ochoa, antiguo sargento de la contraguerrilla del Ejército Nacional, y advirtió que mostrar cadáveres con orgullo o firmar bombas como si fueran regalos podría enviar un mensaje peligroso hacia el pasado.

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Eventos y participantes clave del panel

La intervención de Santos ocurrió durante el espacio titulado "A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas", organizado conjuntamente por el medio El Espectador y las universidades Nacional, de los Andes y del Rosario. Junto al expresidente, participaron figuras relevantes en el proceso de transición y justicia, incluyendo al general en retiro Óscar Naranjo, quien ejerció la vicepresidencia durante el último año y medio del gobierno santista, así como a Iris Marín, defensora del Pueblo, y Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Contexto político y división social persistente

A pesar de que el Acuerdo permitió la desmovilización de más de 13.000 hombres armados, el tema sigue dividiendo la opinión pública colombiana y ha impactado directamente los resultados electorales nacionales. Desde el plebiscito de 2016 hasta las elecciones presidenciales de 2018, 2022 y la reciente contienda de 2026, la polarización ha sido constante. Abelardo de la Espriella, quien anteriormente había mostrado posición favorable al proceso, ganó la elección pasada con una propuesta basada en la confrontación y el sometimiento, distanciándose claramente de la política de "paz total" impulsada por su antecesor Gustavo Petro.