Juan Manuel Santos critica a Gaona y defiende el Acuerdo de Paz

Juan Manuel Santos tilda de error la intervención de Mauricio Gaona en la ONU y explica por qué la renovación del mandato de la misión de verificación no afecta el núcleo del Acuerdo de Paz con las Farc.

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien lideró el país entre el 2010 y el 2018, emitió una contundente respuesta pública este fin de semana para defender el histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016. Santos calificó la reciente intervención del embajador Mauricio Gaona ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un error grave, sosteniendo que dicha postura desvirtúa el reconocimiento internacional que ha merecido el proceso de paz.

Defensa del reconocimiento internacional

Desde su residencia en Barcelona, Juan Manuel Santos atribuyó las declaraciones del diplomático colombiano a una falta de experiencia y a una información incorrecta sobre el contexto diplomático. Santos argumentó que al cuestionar la validez del acuerdo en ese foro, Gaona estaba implicando que los miembros del Consejo de Seguridad han estado perdiendo el tiempo durante la última década al respaldar la verificación de lo pactado en Colombia.

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El exmandatario subrayó que el reconocimiento global del Acuerdo de Paz se basa en su innovación en la justicia transicional, la búsqueda de personas desaparecidas y la priorización central de los derechos de las víctimas. Destacó que la mayoría de los firmantes originales siguen adheridos a los compromisos adquiridos, lo que refuerza su estatus como un referente en la resolución de conflictos a nivel mundial.

Crítica a la gestión diplomática actual

La reacción de Juan Manuel Santos se centró específicamente en el contenido y el escenario de la intervención de Mauricio Gaona en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Santos consideró que el mensaje transmitido por el embajador de Colombia era contradictorio con la historia reciente, ya que el mismo organismo ha renovado por unanimidad el mandato de la Misión de Verificación, lo que demuestra un apoyo constante.

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Al calificar la posición oficial actual, Santos afirmó que Gaona estaba confundido y cometía errores derivados de su limitada trayectoria diplomática. Esta crítica directa busca poner en evidencia lo que el expresidente percibe como una desconexión entre la percepción internacional positiva de los logros de la paz y la narrativa crítica que se está proyectando desde las instancias diplomáticas oficiales.

Contexto de la JEP y violencia en regiones

En el mismo pronunciamiento, Juan Manuel Santos abordó las críticas vigentes sobre los tiempos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la persistencia de la violencia en diversas regiones del país. Santos admitió que es entendible que haya cuestionamientos hacia la justicia transicional y reconoció que la JEP pudo haber presentado demoras en su operatividad, aunque mantuvo que estas son cuestiones de implementación y no fallos del acuerdo estructural.

Frente a los alarmantes índices de asesinatos, secuestros y extorsiones que afectan a las comunidades rurales, el exjefe de Estado atribuyó el avance de los grupos armados ilegales a la falta de acción del Estado tras la firma de la paz. Santos fue enfático al afirmar que la situación actual no es responsabilidad del documento de paz, sino consecuencia directa de la falta de implementación efectiva de sus disposiciones en el territorio.

Renovación del mandato de verificación

Santos también aclaró el alcance real de la decisión de retirar la reforma rural del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Explicó que el cambio se concentró exclusivamente en el primer punto del acuerdo, relativo a la reforma rural integral, mientras que la misión continuará acompañando la implementación en las demás áreas de su mandato original, lo que indica que no hay un cambio de fondo en la política de verificación internacional.

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El expresidente concluyó su mensaje dirigiéndose al Gobierno del presidente Gustavo Petro con un llamado urgente para ejecutar lo pactado en las regiones que enfrentan el avance de los grupos armados. Santos insistió en que la implementación de los planes de desarrollo y las garantías de seguridad previstas en el acuerdo son fundamentales para recuperar el control territorial, descartando cualquier falso dilema entre seguridad y paz.