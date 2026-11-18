Juan Mata, campeón del Mundial 2010 y Eurocopa 2012, cuelga las botas a los 38 años tras pasar por clubes como Chelsea, Manchester United y la selección española. Descubre su legado y próximos pasos.

El centrocampista español Juan Mata, figura clave de la generación dorada del fútbol nacional, ha anunciado oficialmente su retirada de la práctica deportiva profesional a los 38 años de edad. Este cierre simbólico da fin a una trayectoria de dos décadas dedicada al fútbol de alto rendimiento en las que el mediocampista burgalés dejó una huella imborrable en los estadios de todo el mundo.

Retirada en el club donde comenzó su pasión

La decisión de colgar las botas se materializó de manera emotiva en el vestuario del Juventud Estadio, el modesto club de Oviedo donde el futbolista jugaba cuando apenas contaba con 10 años de edad. A través de un video publicado en sus redes sociales, Mata compartió con sus seguidores su despedida definitiva, escribiendo en un mensaje bilingüe: "A veces, amar... es dejar ir. Gracias, fútbol". Este gesto no solo marca el fin de su etapa como jugador activo, sino que también cierra un círculo completo al volver a las raíces de su formación deportiva.

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Cronología en la Selección y clubes ingleses

Mata ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte español por ser parte fundamental del esquema táctico dirigido por Vicente del Bosque que conquistó el primer título mundial de la categoría absoluta en Sudáfrica en 2010. Su palmarés con la camiseta nacional también incluye la victoria en la Eurocopa celebrada en Polonia y Ucrania en 2012. Previo a estos éxitos absolutos, el jugador desarrolló todas sus categorías juveniles con la Roja, debutando con el primer equipo en 2009 y disputando un total de 41 partidos internacionales donde registró 10 goles.

Su carrera en clubes comenzó a destacar en las divisiones inferiores del Real Madrid antes de consolidarse en la primera división española con el Valencia, institución para la que jugó entre 2007 y 2011. Esta etapa marcó su última experiencia en el fútbol español antes de embarcarse en una larga y exitosa etapa en el fútbol inglés, donde destacó inicialmente en el Chelsea entre 2011 y 2014 y posteriormente en el Manchester United durante ocho temporadas, desde 2014 hasta 2022.

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Éxitos institucionales y récords históricos

Durante su paso por el Chelsea, el jugador cosechó los triunfos más significativos de su etapa en la Premier League, destacando la conquista de la Liga de Campeones europea en 2012. Además de este trofeo, su registro personal incluye dos títulos de la Europa League, uno logrado con el Chelsea en 2013 y otro con el Manchester United en 2017. Estos logros individuales e institucionales contribuyeron a crear un hito histórico único en el deporte.

En el año 2013, Juan Mata se convirtió junto a su compañero Fernando Torres en los únicos jugadores en la historia del fútbol en ser campeones vigentes simultáneamente de la Copa del Mundo de la FIFA ganada en 2010, la Eurocopa de 2012, la UEFA Champions League de 2012 y la Liga de Europa de 2013. Esta combinación de éxitos en competiciones internacionales y continentales representa un récord Guinness que permanece vigente y difícil de igualar por nuevas generaciones de futbolistas.

Últimos años y legado empresarial futuro

En la recta final de su carrera deportiva, Mata expandió su experiencia a ligas menos mediáticas, jugando en el Galatasaray turco entre 2022 y 2023 y en el Vissel Kobe japonés en 2023. Su despedida física de los terrenos de juego ocurrió en Australia, donde disputó partidos con el Western Sydney Wanderers entre 2024 y 2025, y concluyó su actividad en el Melbourne Victory durante la temporada 2025-2026. Tras dejar de jugar profesionalmente, el futbolista ha afirmado en su página web que el fútbol nunca saldrá de su vida, viéndolo como un vehículo de desarrollo personal y social.

Paralelamente a su actividad deportiva, Mata ha mantenido un perfil activo en el mundo de los negocios y la filantropía. En 2017, cofundó la organización solidaria Common Goal, una iniciativa que propone que futbolistas de alto nivel destinen al menos el 1% de su salario a causas benéficas. Además de su labor social, posee acciones en la escudería de Fórmula 1 Alpine y en el club San Diego FC de la Major League Soccer estadounidense, lo que indica su intención de permanecer estrechamente ligado al ecosistema deportivo global más allá de su retirada como jugador.