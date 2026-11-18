El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, busca consagrarse en la final de la Copa Sudamericana y mejorar su imagen política ante las elecciones del club en diciembre de 2025.

El exfutbolista argentino Juan Román Riquelme enfrenta el momento más decisivo de su gestión como presidente de Boca Juniors con la disputa de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Mineiro. Este partido, programado para disputarse el sábado en la ciudad de Barranquilla, representa la oportunidad para que Riquelme consolide su liderazgo y sane la relación con la hinchada, tras casi tres años marcados por críticas y resultados inconsistentes. El exjugador de 48 años, quien ha liderado el club desde hace poco más de dos años, busca entregar su primer título internacional en el cargo y fortalecer su posición política de cara a las próximas elecciones societarias.

Recuperación del romance con la hinchada

Juan Román Riquelme reavivó su vínculo con la afición xeneize con la conquista de la Tabla Anual del fútbol argentino, el primer título del club en tres años. Esta victoria deportiva ha suavizado el rechazo que parte de los socios manifestaba contra sus decisiones técnicas y de transferencia. El propio presidente afirmó que el equipo está disfrutando el momento y que la gente reacciona positivamente ante los resultados, generando un clima de euforia previo al duelo decisivo en Colombia. La obtención de este campeonato anual, que acredita al club como el más efectivo de la liga argentina, funciona como un catalizador para la reconciliación.

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Críticas internas y cambio de gestión

La trayectoria de Riquelme ha estado marcada por tensiones significativas, incluyendo dudas sobre su capacidad para dirigir el club expresadas por excompañeros de equipo y controversias vinculadas a su hermano, Cristian Riquelme. Este último ha sido señalado por medios locales por influir en las decisiones directivas y enfrenta una investigación por la reventa de entradas. Además, el año 2025 fue complicado para la institución, con eliminación temprana en la Copa Libertadores y un desempeño decepcionante en el Mundial de Clubes, lo que aumentó la presión sobre la dirigencia.

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Estrategia deportiva y renovaciones

Para revertir la situación, Riquelme implementó cambios estructurales clave, como la disolución del Consejo de Fútbol, una instancia anterior criticada por la toma de decisiones basada en figuras emblemáticas retiradas. La contratación del mediocampista Leandro Paredes, campeón del Mundial 2022, y la designación de Rodolfo Arruabarrena como entrenador en junio pasado, marcaron un punto de inflexión táctico. Esta nueva dirección permitió que el equipo recuperara su competitividad, con aportes destacados de jóvenes talentos de la cantera como Leonel Flores, ya convocado a la selección argentina.

Impacto en la próxima reelección

El desenlace de la final contra el Atlético Mineiro tiene implicaciones directas en la política interna del club, ya que las elecciones societarias están convocadas para diciembre de 2025. Si Juan Román Riquelme logra levantar la Copa Sudamericana, se abriría un camino sólido hacia su reelección, superando a candidatos como Sebastián Battaglia, su antiguo compañero. El apellido del actual presidente sigue teniendo un peso considerable en la base social del club, y la consagración internacional sería el aval definitivo para validar su gestión tras años de sequía de trofeos mayores.