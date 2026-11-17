Juan Valdez alcanzó su tienda número 700 mundial en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Brasil. Esta apertura marca un nuevo hito en su estrategia de internacionalización y consolidación global.

La marca Juan Valdez logró un hito significativo en su expansión global al inaugurar su establecimiento número 700 a nivel mundial. Esta apertura se llevó a cabo en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en la ciudad de São Paulo en Brasil. La ubicación fue seleccionada debido a la importancia estratégica del aeropuerto como principal centro de conexión aérea de América Latina.

Presencia en el Aeropuerto de Guarulhos

Este terminal aéreo registró un tráfico de 47,1 millones de viajeros durante el año 2025 según datos del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe. Las cifras muestran un crecimiento del 8,3 por ciento en comparación con el año 2024. La nueva tienda de Juan Valdez está diseñada para atender tanto a los consumidores locales de Brasil como a los miles de viajeros internacionales que transitan por la zona.

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Esta ubicación representa una oportunidad clave para acercar la oferta de café premium al público brasileño. La estrategia busca fortalecer el reconocimiento de la marca en un mercado con alto volumen de tráfico. La presencia en esta terminal específica permite a la compañía capitalizar el flujo constante de pasajeros que buscan productos de calidad durante sus desplazamientos.

Declaraciones de la Gerencia General

Luis Guillermo Quintero, gerente general de Juan Valdez, destacó que celebrar la apertura de la tienda número 700 refleja la evolución sólida de la compañía. Afirmó que la marca ahora compite en escenarios diversos y construye alianzas estratégicas. El directivo enfatizó la adaptación de la propuesta comercial a las particularidades de cada mercado sin perder la conexión con el origen colombiano.

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La visión de la empresa es consolidarse como una empresa global de café premium 100 por ciento colombiano. Este objetivo implica llevar al mundo el conocimiento y la calidad del trabajo realizado por las familias caficultoras. Se estima que más de 550.000 familias caficultoras colombianas están detrás de cada taza servida en las tiendas internacionales.

Estrategia Comercial en América Latina

Eduardo Fonseca, Chief Commercial Officer para Latinoamérica de Juan Valdez, señaló el orgullo de celebrar en Brasil este logro internacional. Considera que el país es estratégico para el crecimiento en la región y ofrece oportunidades para ampliar la presencia en una zona con enorme potencial. La nueva tienda permitirá conectar con nuevos públicos y fortalecer el reconocimiento de la marca.

La compañía proyecta abrir dos establecimientos adicionales en Brasil antes de finalizar el año 2026. Además, se están evaluando nuevas ubicaciones en otras ciudades del país. La estrategia de expansión en América Latina, excluyendo a Colombia, tiene como objetivo cerrar el año 2026 con una presencia consolidada de 250 establecimientos.

Expansión en Mercados Internacionales

La marca continúa ampliando su presencia en mercados como México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Turquía y España. En Turquía, la compañía alcanzó recientemente 29 tiendas establecidas. En España, la expectativa es cerrar el año con cerca de 15 establecimientos operativos.

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Las perspectivas de crecimiento se mantienen activas hacia el año 2027. Para esa fecha, Juan Valdez buscará oportunidades en Norteamérica, Europa y Medio Oriente. En Ecuador, el objetivo específico es alcanzar las 100 tiendas durante el año 2027. La estrategia combina el crecimiento físico con el fortalecimiento de otros canales de comercialización.

La compañía trabaja con socios locales y adapta los formatos de sus establecimientos a las dinámicas de cada mercado. Además de las tiendas especializadas, Juan Valdez fortalece la comercialización de café empacado en supermercados y plataformas de comercio electrónico. Este enfoque busca llegar a consumidores que demandan variedad y productos con un origen diferenciado.