Juanda Caribe reacts after being eliminated from La Casa de los Famosos Colombia 2026

Tres contestants, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Juanda Caribe, competed on the show, with the former being the one to leave.

VIDEO: esta fue la reacción de Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata de La Casa de los Famosos ColombiaEn la noche del domingo 17 de mayo hubo eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y Mariana Zapata fue la participante que abandonó la competencia.

La antioqueña estuvo en riesgo junto a Tebi Bernal y Juanda Caribe. Sin embargo, el deportista tuvo el 64.61 % de los votos, el creador de contenido alcanzó el 23.14 % y Mariana no pudo pasar del 12.05 %. Tebi Bernal fue el primer habitante en regresar a la casa, mientras que Juanda Caribe y Mariana Zapata, que tuvieron conexión en el último tiempo, aguardaron para esperar el veredicto juntos.

¿Cuál fue la reacción del barranquillero tras la eliminación de Mariana Zapata? Entérese aquí en Noticias RCN. Así reaccionó Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata en La Casa de los Famosos Colombia 2026 Después de que Tebi reingresó a la competencia, Juanda Caribe y Mariana Zapata se tomaron de la mano hasta que Carla Giraldo mencionó el nombre del participante que salía.

Al escuchar el nombre de Mariana, Juanda Caribe hizo gestos de nostalgia, abrazó a Mariana, le dio un beso en la frente y le expresó todo su cariño. Además, la oriunda de Medellín también le manifestó que lo quería, le dijo que quiere que siga compitiendo con fuerza y le pidió que sea él la persona que pueda hacerle llegar sus pertenencias.

¿Cuáles fueron las palabras de Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Unos minutos después de la eliminación de Mariana Zapata, Juanda Caribe habló ante las cámaras y dejó claro cuáles son sus sentimenti.

'Debería estar feliz porque estoy en el top 5, pero al mismo tiempo me siento incompleto. Todo el tiempo hablé con ella de que si lo que sentíamos era real y ahora que está afuera y yo sigo aquí adentro, sí se siente así. Hay efecto encierre y siento mucho cariño por Mariana Zapata, demasiado. Estos días van a ser pesados para mí desde lo afectivo porque desarrollé un vínculo con ella', aseguró.

No se muevan la placa tras la ELIMINACIÓN en La Casa de los Famosos Colombia! Este participante quedó en riesgoPara las personas que vivan en el área metropolitana, ahora podrán obtener pasajes de Transmilenio de forma gratuita. Por eso te lo decimos en este momento desde la redacción de Noticias RC





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