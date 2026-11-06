Juanes celebra 25 años con recopilatorio Universal Music

El artista colombiano Juanes lanza 25 Aniversario, un álbum de Universal Music que reúne 25 éxitos para celebrar dos décadas de carrera musical exitosa.

Este viernes 6 de noviembre, Juanes lanza 25 Aniversario, un disco con el cual conmemora más de dos décadas de trayectoria. El múltiple ganador del Grammy y Latin Grammy, reconocido como uno de los artistas más visionarios e influyentes de la música latina del siglo XXI, hace su primer recopilatorio de grandes éxitos.

La trayectoria de Juanes tiene muchos más años si sumamos su recorrido en los años noventa liderando la banda Ekhymosis, pero esta celebración la lanza su sello discográfico Universal Music, tras 26 años desde que el artista antioqueño lanzara Fíjate Bien, su primer trabajo en su faceta como solista y con el cual haría historia en la edición de 2001 de los Latin Grammy.

Also read Juanes lanzará “25 Aniversario”, su primera colección de grandes éxitos: fecha y canciones

Estructura del álbum y alcance global

25 Aniversario es una colección de reconocidas canciones de Juanes que reúne 25 temas que recorren toda su carrera, hoy queridas por múltiples generaciones de fans en distintas partes del mundo, que además de su lanzamiento en las principales plataformas digitales, las ediciones en CD y vinilo ya están disponibles para ordenar.

La selección musical abarca desde los inicios hasta la actualidad, ofreciendo una visión completa de la evolución artística del músico. Esta compilación permite a la audiencia explorar la diversidad de estilos que han definido su legado en la industria musical internacional.

Advertisement

Declaraciones de la dirección de Universal Latin

"A lo largo de estos 25 años Juanes, con su guitarra y su pluma, ha derribado fronteras, llevando la esencia de Colombia al mundo, redefiniendo el rock y las raíces latinas. Este disco no es solo un grandes éxitos, es un viaje por la evolución de nuestra identidad cultural", afirmó Ángel Kaminsky, Presidente de A&R & Artist Relations, Universal Latin America & Iberian Peninsula.

Estas palabras reflejan la importancia estratégica del lanzamiento para la discográfica y el reconocimiento del impacto cultural del artista. La dirección de Universal Latin America & Iberian Peninsula destaca la conexión profunda entre la música de Juanes y la identidad cultural latinoamericana.

Repaso histórico de sus éxitos emblemáticos

El disco comienza con Fíjate Bien, canción que da título a su emblemático álbum debut y que abordó las dificultades sociales de Colombia. El proyecto obtuvo un récord de siete nominaciones al Latin Grammy, incluyendo el reconocimiento de Juanes como Mejor Nuevo Artista del Año.

A partir de ese punto, 25 Aniversario recorre naturalmente algunos de los grandes éxitos globales que impulsaron la carrera de Juanes, como La Camisa Negra y A Dios Le Pido, junto a baladas profundamente emotivas y ampliamente reconocidas como Es Por Ti, Fotografía y Para Tu Amor' además de otros clásicos de sus primeros álbumes.

Advertisement

Evolución estilística y nominaciones recientes

Esta celebración de la amplitud creativa de Juanes también lleva a los oyentes a canciones llenas de energía como Yerbatero, Fuego y La Luz, que pertenecen a una etapa intermedia de su carrera en la que exploró fusiones entre sus distintivas influencias folclóricas y elementos más contemporáneos de producción y música bailable.

El recorrido llega hasta el presente, con un regreso a sus raíces orgánicas de rock combinado con una composición profundamente introspectiva, reflejada en canciones como Ojalá, de su álbum Vida Cotidiana. Su duodécimo álbum lanzado este año, JuanesTeban' un proyecto que explora la dualidad personal, ha conseguido las nominaciones número 50 y 51 de Juanes al Latin Grammy, junto con una invitación para presentarse la próxima semana en el show de entrega de los Latin Grammy.

Este testimonio confirma una carrera que no solo ha establecido un referente para los artistas modernos de rock y pop latino, sino que continúa evolucionando creativamente. La presencia de Juanes en la próxima ceremonia de Latin Grammy reafirma su vigencia artística más de dos décadas después de su debut como solista.