El artista Juan Esteban Aristizábal visitó la Universidad Pontificia Bolivariana para dialogar con estudiantes sobre su trayectoria, salud mental y el valor de la educación formal.

El artista colombiano Juan Esteban Aristizábal, conocido mundialmente como Juanes, regresó a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en Medellín para participar en un encuentro íntimo con la comunidad estudiantil. Esta visita académica se realizó pocos días después de que el músico actuara ante aproximadamente 18.000 personas en el DAVIarena de Sabaneta durante el sábado 14 de noviembre.

Dialogo sobre salud mental y formación profesional

Juanes conversó directamente con el rector general de la institución, el padre Diego Marulanda Díaz, en el auditorio Fórum, donde estudiantes y egresados llenaron las instalaciones para escuchar sus reflexiones personales y profesionales. El cantante compartió abiertamente sobre su etapa de agotamiento profundo y depresión tras una década de giras intensas, discos y presentaciones constantes.

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Relató cómo llegó a un punto de quiebre que le obligó a detener por un tiempo sus giras y grabaciones para priorizar el tiempo con su familia y recuperar su equilibrio personal. En este espacio de introspección, Juanes transmitió a los jóvenes que la verdadera felicidad no se encuentra en un logro aislado, sino en el proceso continuo de estudiar, prepararse y trabajar con un propósito claro y convicción.

De la Ingeniería Mecánica al Diseño Industrial

El artista reveló que su camino académico no fue lineal, ya que inicialmente se matriculó en la Universidad EAFIT para estudiar Ingeniería Mecánica, pero tuvo dificultades significativas con las matemáticas. Juanes recordó con humor que obtuvo una calificación de cero en su primer examen de cálculo, lo que evidenció su desinterés y falta de comodidad con esa disciplina específica.

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Una psicóloga de la EAFIT le recomendó entonces explorar una carrera más alineada con sus intereses artísticos, lo que finalmente lo llevó a la Universidad Pontificia Bolivariana a estudiar Diseño Industrial. A pesar de viajar a Los Ángeles para dedicarse de lleno a su música, una de las etapas más difíciles de su vida, Juanes mantuvo su compromiso académico enviando sus trabajos por fax para cumplir con los requisitos de la universidad.

Reconocimiento y visión sobre la educación

Tras graduarse en el año 2007 como diseñador industrial, Juanes afirmó que su paso por la universidad ha sido la experiencia más hermosa e increíble de su vida. Considera que, aunque existe mucha información en internet, es el entorno universitario el que enseña a conectar ideas complejas y a construir verdaderas comunidades de aprendizaje.

En su mensaje a los asistentes, el músico invitó a los jóvenes a soltar los celulares y mirarse a los ojos para valorar lo que realmente importa, además de aconsejarles no dejarse llevar por modas pasajeras o las expectativas ajenas. Juanes también destacó que su esposa, Karen Martínez, junto a su familia, fue fundamental para ayudarle a encontrar su fe durante los momentos más oscuros.

Consolidación en la industria musical global

La visita a la UPB coincide con un momento de gran éxito profesional para Juanes, quien recientemente ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop/Rock por su disco "JuanesTeban". Este reconocimiento eleva su estatura en la industria, sumando ya 26 gramófonos latinos a su palmarés histórico.

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Además del triunfo en la categoría de pop y rock latino, ese mismo álbum lo ha colocado en la nominación al Grammy anglo de 2027 en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. Si obtiene este premio, sería el quinto Grammy anglo de su carrera, consolidando aún más su legado como un joven que encontró su camino en las aulas de Medellín para llevar su música por todo el mundo.