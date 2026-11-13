Juanes gana su Latin Grammy 26 y celebra la apertura del DAVIarena

El artista colombiano Juanes recibió su Latin Grammy número 26 por Mejor Álbum Pop/Rock por JuanEsteban. Además, anuncia conciertos en el nuevo DAVIarena.

El reconocido músico colombiano Juanes recibió su vigesimoprimero Latin Grammy durante la noche del jueves, consolidando una carrera repleta de reconocimientos y emocionantes giros. El artista aceptó el premio a Mejor Álbum Pop / Rock con profunda humildad y asombro, a pesar de haber ganado veinticinco estatuillas en ediciones anteriores. Esta celebración llega en un momento cumbre para su carrera actual, marcada por el éxito masivo de su gira mundial y la inminente apertura de un hito arquitectónico en su ciudad natal.

Reconocimiento por JuanEsteban y Gira Global

El triunfo de este jueves corresponde a su trabajo más reciente titulado JuanEsteban, proyecto musical que ha sido la base de su intensa agenda de giras internacionales durante todo el año. El artista ha compartido escenario con su público en numerosas ciudades clave, incluyendo localidades en Estados Unidos, México, Chile, Puerto Rico, Alemania, Inglaterra, España, Portugal y Canadá. A pesar de la acumulación de premios a lo largo de las décadas, Juanes admite que este momento presente le provoca una emoción particularmente intensa y nerviosismo saludable, valorando la actualidad del logro por encima del historial acumulado.

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Apertura Histórica del DAVIarena en Sabaneta

El músico expresó una profunda conexión emocional con la inauguración del DAVIarena, un complejo especializado diseñado para albergar a aproximadamente 18.000 personas. Este recinto responde a una larga visión de Juanes desde sus inicios, quien siempre soñó con que Medellín contara con un espacio de esta magnitud y calidad técnica. La ciudad y el Valle de Aburrá han reclamado esta infraestructura durante muchos años, y su apertura coincide con el estatus de Medellín como una meca musical mundial, reafirmando su río de creatividad increíble.

Para Juanes, este escenario representa un antes y un después significativo para la industria del entretenimiento local. Él predice que la instalación estimulará enormemente a los nuevos artistas, generará empleo y dinamizará la economía alrededor del lugar. La emoción por presenciar este hecho no era menor, ya que el artista reconoció haber visitado el sitio durante su proceso de construcción sin poder imaginar que sería el primero en utilizarlo como escenario principal para sus shows más grandes.

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Agenda de Conciertos en Medellín y Bogotá

La gira actual de Juanes concluirá en su país de origen con fechas específicas y detalladas para fines de noviembre. El artista abrirá el DAVIarena este sábado 14 de noviembre en Sabaneta, un acto que simboliza el cumplimiento de su sueño personal de recorrer las calles donde creció con su familia y amigos fieles. Adicionalmente, están programados dos conciertos más en Bogotá para los días 19 y 20 de noviembre de la misma semana.

El lanzamiento del disco 25 Aniversario, realizado por su sello Universal Music, marca el cumplimiento de veintiséis años desde que lanzara Fíjate Bien, su primer trabajo como solista que hizo historia en la edición de 2001 de los Latin Grammy. Este nuevo álbum incluye clásicos globales como La Camisa Negra y A Dios Le Pido, junto a baladas emotivas como Es Por Ti y Fotografía. Juanes resume esta etapa con un mensaje de felicidad y agradecimiento, asegurando a los asistentes que asistirá a un evento diseñado para que la gente disfrute al máximo.