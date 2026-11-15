Juanes inaugura DAVIarena con concierto histórico en Medellín

Juanes lideró la noche histórica en el nuevo DAVIarena de Medellín, celebrando la apertura del recinto con sus mayores éxitos y emociones.

El cantautor Juanes encabezó la noche inaugural del DAVIarena en Medellín, marcando un hito cultural y social para la ciudad al realizar el primer lleno total del nuevo escenario. El artista se presentó ante una multitud eufórica que permaneció de pie desde el primer acorde, demostrando el alto nivel de exigencia y entusiasmo que caracteriza a sus presentaciones en vivo.

El Impacto Inicial del Recinto

La velada comenzó con una avalancha de éxitos consecutivos sin pausa, estableciendo inmediatamente un tono de lujo y profesionalismo para la inauguración. Las primeras cuatro canciones interpretadas, incluidas "Me enamora", "La paga", "Yerbatero" y "Mala gente", sirvieron como un presagio claro de una noche excepcional que combinaba la energía de los fans con la maestría musical del artista.

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Mensaje Histórico para la Ciudad

Juanes aprovechó el momento para dirigir un mensaje emotivo a la audiencia, definiendo la noche como histórica tanto para Medellín como para el país. El artista expresó que antes y después de este día, todos los presentes forman parte de una historia compartida, calificando al lugar de mágico y anticipando que su llegada traería beneficios hermosos para la comunidad local y toda Colombia.

Agradecimientos y Conexión Personal

El músico, nacido en la ciudad, enfatizó su profundo vínculo emocional con Medellín, describiéndola como su vida entera, desde el principio hasta el final. Agradeció personalmente a las personas que trabajaron día y noche en la construcción del DAVIarena, reconociendo su esfuerzo clave para hacer realidad este proyecto que ahora es parte fundamental de su trayectoria y legado artístico.

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Detalles Técnicos y Simbolismo

La presentación comenzó oficialmente a las 9:17 de la noche con un solo de guitarra que destacó el uso de la marca propia del artista: la Luna Fender Stratocaster. Este instrumento, estrenado en 2023, representa un avance significativo al convertir a Juanes en el primer artista latinoamericano en contar con un modelo de guitarra signature con la marca Fender, añadiendo un detalle simbólico en su correa con la frase de su madre: "la vida es un ratico".

Contexto de la Gira Internacional

Esta actuación se enmarca en una gira internacional que ha llevado al cantante a más de 50 ciudades alrededor del mundo, consolidando su estatus global. El DAVIarena ha sido presentado como un recinto de lujo capaz de sostener una producción de este calibre, con expectativas económicas de mover $650.000 millones anuales en la economía de Medellín durante su operación.