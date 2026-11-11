Juanes Llenará el DAVIarena con Sus Mayores Éxitos

El DAVIarena, la nueva arena de conciertos en Medellín, está lista para recibir a Juanes, quien inaugurará el recinto con un especial concierto que reúne sus clásicos y nuevas canciones. Juanes World Tour 2026 llega a la ciudad después de recorrer América y Europa.

La ciudad de Medellín se prepara para recibir a su hijo Adoptivo, el famoso cantante Juanes, quien regresará a su ciudad natal para inaugurar el DAVIarena, el nuevo recinto de conciertos del Valle de Aburrá. Este momento histórico para Medellín es parte de la gira Juanes World Tour 2026, que recorrerá América y Europa.

El DAVIarena, el Nueva Era del Entretenimiento en Medellín

El DAVIarena, ubicado en el Valle de Aburrá, tiene la capacidad para albergar aproximadamente 18,000 personas y se ha habilitado el acceso a 1,000 nuevas entradas para plat ear y algunos lugares del tercer piso. Las entradas ya están disponibles en Tu Boleta desde $336,000 hasta $577,000. Este recinto de conciertos abrirá oficialmente una nueva etapa del entretenimiento en Medellín, conectando a la audiencia con su legado musical y su impacto internacional.

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El Espectáculo de Juanes: Una Nueva Fase Artística

El concierto de Juanes en su natal Medellín será un evento especial dentro de la gira Juanes World Tour 2026. El espectáculo combinará una propuesta visual renovada, una puesta en escena diseñada para arenas, y un repertorio que incluirá clásicos como 'A Dios Le Pido', 'La Camisa Negra', 'Es Por Ti' y 'Nada Valgo Sin Tu Amor', junto a nuevas exploraciones sonoras y emocionales dentro de esta nueva fase artística.

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El Artista Regresa a su Ciudad Nata con un Especial Concierto

Para este concierto, Juanes escogió un repertorio que hable de su historia en su país. 'He aprendido a entender un poco a la gente y a ver un poco la energía del público, cómo se va comportando y a nivel de eso te digo que hemos construido unos conciertos superpotentes,' contó Juanes. De manera especial, este concierto será el primer artista en inaugurar el DAVIarena, un recurso cultural y deportivo importante que la ciudad de Medellín esperaba con ansias.

El DAVIarena y el Futuro del Entretenimiento en Medellín

Esperamos que el DAVIarena se consolide rápidamente y atraiga a las mejores propuestas de entretenimiento de todo el continente. A Juanes le espera una presentación inolvidable en uno de los escenarios del mundo, por qué no también en la ciudad más bonita del mundo. Su regreso es un gesto de agradecimiento por haber sido adoptada por su corazón.