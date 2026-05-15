Juanes recibe homenaje en los Premios Nuestra Tierra 2026: 'A las nuevas generaciones, sigan aprendiendo a tocar los instrumentos' - Costa Rica

Juanes recibió un homenaje durante la edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra, los cuales destacan a cantantes, compositores, productores y agrupaciones que han tenido impacto dentro y fuera de Colombia. Durante su discurso, Juanes abordó temas como la música, la inteligencia artificial y su mensaje a las nuevas generaciones, agradeciendo especialmente a Fonseca por el homenaje.

Juanes recibió un homenaje en los Premios Nuestra Tierra 2026: ¡A las nuevas generaciones, sigan aprendiendo a tocar los instrumentos! Durante la ceremonia, el artista antioqueño fue reconocido con el galardón ‘Leyenda de Nuestra Tierra’ por su trayectoria y aporte a la música colombiana.

Además, habló sobre la música, sus raíces y el impacto de la inteligencia artificial actualmente. Fonseca, encargado de presentar el homenaje, destacó su influencia en varias generaciones de músicos y recordó sus inicios en Medellín





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