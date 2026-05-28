Juanfer Quintero y el 'Chacho' Coudet: el DT de River Plate niega pelea con el colombiano

El entrenador de River Plate, Eduardo 'Chacho' Coudet, desmintió categóricamente cualquier conflicto con el volante colombiano Juan Fernando Quintero, asegurando que mantienen una excelente relación.

El entrenador de River Plate , Eduardo Chacho Coudet , salió al paso de los rumores que aseguraban un enfrentamiento con el volante colombiano Juan Fernando Quintero.

En una rueda de prensa posterior al partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana, Coudet fue tajante al desmentir cualquier tipo de conflicto. Señaló que mantiene una relación cercana y constante con el jugador, y que las versiones sobre una pelea son completamente falsas. Coudet afirmó que habla a menudo con Quintero y que es el jugador con quien más comunicación ha tenido desde su llegada al club.

El técnico argentino destacó su estilo directo y frontal con los futbolistas, y dejó claro que si hubiera tenido una discusión con alguien, no tendría problema en admitirlo. La situación se originó tras la victoria de River Plate por 3-0, cuando algunos medios especularon con un supuesto malestar de Quintero por haber ingresado al minuto 88, cuando el equipo aún no había asegurado el resultado.

Además, se mencionó que la relación entre ambos venía tensa desde hace semanas por la pérdida de protagonismo del colombiano en el equipo. Sin embargo, Coudet desestimó estas afirmaciones y aseguró que todo forma parte de especulaciones sin fundamento.

Por otro lado, se ha rumorado que Quintero podría dejar River Plate después de la Copa del Mundo, con posible destino en la Major League Soccer de Estados Unidos, aunque el entrenador evitó pronunciarse sobre el futuro del jugador. Lo cierto es que, al menos por ahora, el vínculo entre Coudet y Quintero parece estar intacto, según las palabras del propio DT.

La paciencia del Chacho se agotó ante las constantes preguntas sobre el tema, y decidió zanjar el asunto de manera contundente, reafirmando su compromiso con la transparencia y la comunicación directa con sus dirigidos. Los hinchas de River Plate esperan que esta polémica no afecte el rendimiento del equipo en los próximos compromisos, donde la figura de Quintero sigue siendo clave a pesar de los rumores.

El colombiano, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero su actitud en los entrenamientos y partidos será la prueba definitiva de que no existe ningún problema con el entrenador. Mientras tanto, Coudet se enfoca en la recta final de la temporada, buscando mantener la armonía en el vestuario y evitar distracciones externas. La polémica parece haber quedado atrás, al menos por el momento, con las contundentes declaraciones del técnico argentino





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