Jude Bellingham Estrena Campaña de Calvin Klein Underwear en Madrid

Jude Bellingham, del Real Madrid, protagoniza su primera campaña publicitaria para Calvin Klein Underwear. Conoce los detalles del lanzamiento mundial del 2 de noviembre.

Jude Bellingham, el talentoso futbolista inglés del Real Madrid, ha hecho la transición de las canchas a los estudios fotográficos para protagonizar su primera campaña publicitaria global para Calvin Klein Underwear. Este nuevo vínculo comercial fue lanzado internacionalmente el 2 de noviembre y posiciona al joven atleta de 23 años como la nueva cara reconocida de la emblemática marca de ropa interior. La colaboración marca un hito significativo en la carrera de Bellingham, consolidando su estatus como una figura destacada que trasciende el deporte.

Detalles de la Colección Icon Cotton Stretch

La campaña presenta a Bellingham vistiendo prendas de la línea Icon Cotton Stretch, una colección específica que enfatiza diseños minimalistas, comodidad superior y soporte estructural. En las imágenes, el jugador exhibe una faceta más sensual y segura frente a las cámaras, demostrando que su atractivo físico es complementario a su enorme talento deportivo. Esta selección visual refleja la apuesta estética de la marca por combinar la elegancia sencilla con la funcionalidad diaria, utilizando al inglés como el modelo principal para encarnar estos valores.

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Rol de Calvin Klein y Oliver Hadlee Pearch

Calvin Klein ha añadido a Bellingham a su prestigiosa lista de figuras reconocidas que han encabezado sus campañas de ropa interior, reforzando su imagen de marca icónica. La sesión fotográfica fue dirigida por Oliver Hadlee Pearch, quien capturó la esencia del deportista durante las grabaciones realizadas en Madrid. Este equipo creativo trabajó para integrar el contexto urbano de la capital española con la estética distintiva de la marca, asegurando que cada toma comunicara la idea central de la confianza personal.

Fundamentación Conceptual de la Campaña

Bajo el concepto central The icon underneath, traducido como El ícono que llevas debajo, la campaña comunica que la verdadera confianza comienza por sentirse cómodo con uno mismo desde el interior. El fotógrafo Oliver Hadlee Pearch incluyó en las tomas referencias sutiles a algunas de las celebraciones de gol más famosas de Bellingham, creando un guiño consciente a su carrera deportiva que conecta su identidad dentro y fuera de las canchas. Esta narrativa busca resonar con una audiencia que valora la autenticidad y la comodidad como pilares fundamentales del estilo de vida moderno.

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Declaraciones y Perspectiva de Jude Bellingham

Bellingham expresó su entusiasmo sobre el proyecto, afirmando que disfrutó trabajar en la campaña y le gustó la idea de ser el icono de underwear. El futbolista explicó que la confianza empieza por sentirse cómodo consigo mismo, destacando que Calvin Klein es una marca icónica con la cual fue genial dar vida a esta idea de manera personal. Sus declaraciones reflejan una conexión genuina con los valores de la marca, mientras su seguridad frente al lente valida su elección como rostro principal de esta iniciativa global.

Impacto en la Imagen Pública del Futbolista

Esta colaboración posiciona a Jude Bellingham no solo como un atleta de élite, sino como un influencer de moda de alto perfil. Al dejar por un momento la camiseta blanca del Real Madrid, el jugador demuestra su versatilidad y capacidad para atraer la atención del mundo de la moda internacional. La campaña, lanzada en agosto con fotografías tomadas en Madrid, ya está generando conversación y estableciendo un nuevo estándar para atletas que buscan expandir su marca personal más allá del rendimiento deportivo.