Jude Bellingham es clave en la goleada 5-1 al PSV Eindhoven bajo la dirección de José Mourinho, demostrando su liderazgo y superando récords históricos en la Champions League.

El Real Madrid dominó al PSV Eindhoven con un contundente marcador de 5-1 en la Liga de Campeones, un triunfo que consolidó la transformación de Jude Bellingham como la figura central del equipo. El entrenador José Mourinho calificó al centrocampista inglés como un líder natural y el mejor del mundo en su posición tras un partido donde la dinámica cambió drásticamente. Los merengues se fueron al descanso perdiendo 1-0, pero la entrada de Bellingham en la segunda parte redefinió por completo el rumbo del encuentro en el Santiago Bernabéu.

Bellingham lidera el giro en la Champions League

La intervención de Bellingham fue determinante para revertir la desventaja inicial y potenciar la ofensiva del Real Madrid, culminando su noche con un espectacular gol con el exterior desde la frontal. El jugador inglés describió su decisión de disparar como instintiva, explicando que no esperaba pasar el balón pero que el resultado fue hermoso. Este tanto, descrito por él mismo como un estilo propio de Zinedine Zidane, sirvió para destacar su crecimiento dentro del plantel y su capacidad para definir partidos de alta intensidad en Europa.

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Mourinho destaca la química con Vinícius y Mbappé

José Mourinho no dudó en reconocer que la energía inyectada por Bellingham en el terreno de juego también revitalizó a sus compañeros de ataque, incluyendo a Vinícius y Kylian Mbappé. Bellingham fue el autor del pase asistente que permitió a Vinícius marcar su segundo gol de la temporada, un momento que ambos celebraron con entusiasmo. El portugués resaltó las cualidades físicas y tácticas del inglés, mientras que el futbolista británico elogió la deportividad de Vinícius y su disposición para apoyar a los compañeros en el campo.

El impacto del técnico en la regeneración de Bellingham

Bellingham atribuyó su retorno a la excelencia y la claridad en su juego directamente a la metodología y la confianza depositadas por José Mourinho. El centrocampista explicó que la libertad táctica que le otorga el técnico le permite moverse en diferentes zonas, desde la construcción del juego hasta la finalización. Mourinho reiteró que el inglés posee todo lo necesario para ser un jugador absoluto, destacando su ambición y comprensión del fútbol como pilares de su éxito actual en el club blanco.

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Superación de récords históricos del Real Madrid

El rendimiento de Bellingham ha llevado al jugador a superar hitos históricos que antes pertenecían exclusivamente a leyendas del club, como Zinedine Zidane. El inglés ha superado los 49 goles de Zidane en 227 partidos con la camiseta merengue, alcanzando ya la barrera de los 50 anotaciones. Además, con 11 goles en la Champions League, Bellingham ha dejado atrás al "Monje" galo, quien registró 10 goles en el mismo torneo, incluyendo uno en la final de Glasgow en 2002 contra el Bayer Leverkusen.

Proyección a futuro y estabilidad en el conjunto blanco

A pesar de las dudas por su consistencia en temporadas anteriores y la presión por su lugar en la selección inglesa, Bellingham ha disipado cualquier interrogante gracias a su actuación en el Mundial y su adaptación actual. Con un contrato vigente hasta 2029, el jugador asegura sentirse feliz en el Real Madrid y no se preocupa por negociaciones de renovación, manteniendo el foco en su rendimiento deportivo. La combinación con Arda Güler y Bernardo Silva en el medio campo sugiere que la fase ofensiva del Real Madrid bajo Mourinho cuenta con una base sólida y prometedora.