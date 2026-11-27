La Fiscalía imputa a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón por la retención de 87 personas. Resuelve juez medida de aseguramiento el 30 de noviembre.

Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón comparecieron judicialmente este jueves 26 de noviembre para negar su culpabilidad en el caso de secuestro extorsivo agravado que afectó a la cadena Éxito en Cartagena. Ambos imputados sostienen que fueron rehenes atrapados en el establecimiento y no los autores de la toma, una defensa que el juez con funciones de Control de Garantías evaluará para definir sus medidas de aseguramiento.

El juicio virtual y la negativa a los cargos

La audiencia judicial se llevó a cabo por medios virtuales y concluyó aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del jueves 26 de noviembre. Durante este proceso, los dos acusados rechazaron frontalmente las imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación. Ambos sostienen que no fueron los secuestradores, alegando que también estaban siendo retenidos contra su voluntad junto al resto de las víctimas dentro del almacén y supermercado.

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No obstante, el Ministerio Público los imputó por el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. Esta figura legal implica que el acto delictivo se repitió o afectó a múltiples personas en circunstancias que agravan la penalidad. El próximo lunes 30 de noviembre, la autoridad judicial competente emitirá un fallo sobre la medida cautiva que se les aplicará mientras dura la investigación.

Detalles de la operación en el Éxito Contadora

La Fiscalía General de la Nación atribuye a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón la responsabilidad principal de los hechos ocurridos el pasado martes 24 de noviembre en el establecimiento de la cadena Éxito, sede Contadora, ubicado en el barrio La Castellana. Los acusados habrían ingresado al local junto con un tercer hombre armado con armas largas.

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Los sujetos retuvieron a 87 personas durante más de 17 horas, utilizando a los clientes y trabajadores como escudos humanos para dificultar la intervención de las fuerzas del orden. Durante la crisis, intimidaron a los presentes con amenazas de muerte y exigieron 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla para facilitar su huida.

Para aumentar la tensión y disuadir a las autoridades, los presuntos autores utilizaron explosivos simulados y colocaron otros artefactos en las puertas del establecimiento. En medio de las negociaciones, se lograron liberar a 11 ciudadanos. La madrugada del 25 de noviembre, unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional lograron rescatar a las 76 personas que permanecían retenidas.

Antecedentes criminales de los implicados

Juan Camilo Torres Manco presenta un historial criminal considerable que la Fiscalía ha puesto en evidencia. Se conoce que tiene antecedentes por hurto agravado, estuvo preso y recibió libertad condicional antes de terminar de cumplir su condena en agosto de 2024. Además, mantenía un proceso activo por falsedad marcadaria, se había allanado a cargos en otra ocasión pero no compareció a una audiencia posterior.

La Policía informó que Torres Manco registra seis anotaciones judiciales como indiciado y dos antecedentes judiciales por delitos que incluyen hurto calificado, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y falsedad marcadaria. También se señala que habría suministrado datos falsos a las autoridades para evitar ser localizado antes de los hechos del Éxito.

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Por su parte, John Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, fue condenado previamente en Medellín a 14 meses y 15 días de prisión por hurto. En aquel caso, recibió la suspensión condicional de la pena por un periodo de dos años. Su expediente judicial muestra tres anotaciones como indiciado y dos antecedentes por hurto e intimidación con armas de fuego.

La resolución final del juez y secuestro de evidencia

El fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante la jueza penal con funciones de Control de Garantías de Cartagena. La decisión de este juez el lunes 30 de noviembre determinará si permanecen en prisión preventiva o si se les aplica otra medida cautiva mientras se desarrolla el juicio oral.

Durante el operativo de rescate que terminó con la captura de los imputados en flagrancia, las autoridades incautaron evidencia importante. A Juan Camilo Torres Manco le fue hallada una suma de 495.000 pesos en uno de los bolsillos de su pantalón. Asimismo, se recuperaron armas traumáticas y de balines que serán sometidas a análisis balísticos para verificar si estaban modificadas y podían disparar proyectiles.

También se confirmó la muerte de otro posible implicado durante la intervención, identificado como el coordinador del secuestro. Mientras se resuelve la medida de aseguramiento, los procesos penales contra Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón avanzarán bajo la imputación de secuestro extorsivo agravado, con el apoyo de la evidencia física y testimonial recolectada por las fuerzas de seguridad.