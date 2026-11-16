Jueces advierten: La IA no puede emitir fallos judiciales en Colombia

Jueces colombianos alertan sobre el uso indebido de la inteligencia artificial en fallos. La Rama Judicial capacita a magistrados para evitar errores en decisiones que afectan derechos humanos.

La Rama Judicial de Colombia ha emitido una advertencia crítica respecto al creciente uso de la inteligencia artificial en los despachos judiciales, estableciendo que esta tecnología no posee la capacidad ni la legitimidad para decidir sobre los derechos fundamentales de las personas. Magistrados han identificado que cada vez es más frecuente el mal uso de estas herramientas en los despachos, muchas veces operando sin ningún filtro de seguridad, lo que pone en riesgo la definición de asuntos tan delicados como la libertad, la inocencia o la culpabilidad de los ciudadanos.

Limitaciones Éticas de la Tecnología Judicial

La juez 13 administrativa de Bucaramanga, Claudia Ximena Ardila, ha sido una de las voces más claras al participar en foros pedagógicos sobre los riesgos y las posibilidades de estas herramientas digitales. En una entrevista con EL COLOMBIANO, Ardila explicó que han encontrado proyectos de sentencias elaborados con inteligencia artificial que se apoyan en jurisprudencia de otros países que ni siquiera se aplica en Colombia, lo que demuestra una desconexión total con el ordenamiento legal nacional.

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Ardila subrayó que estas máquinas son tontas en el sentido de que no tienen juicio ético, empatía ni sentido común. El ser humano realiza razonamientos mucho más complejos que, en los casos más difíciles, se resuelven no solo a partir del análisis del derecho y la valoración de pruebas, sino también mediante el sentido común y razonamientos abductivos o contrafactuales basados en las reglas de experiencia del juez.

Errores en Casos de Falla Médica

Un ejemplo concreto de estos fallos involucra un caso sobre una falla médica donde se estaba intentando cifrar si había negligencia por parte de un hospital. En el documento que servía como proyecto de sentencia, las respuestas dadas por la inteligencia artificial parecían correctas al leer los ordenamientos, pero al revisar las pruebas reales, se evidenció que la respuesta era totalmente ajena y descontextualizada.

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La herramienta ignoró la importancia de las pruebas que evidenciaban que sí había una falla y sí existía negligencia médica. Al preguntarle a la inteligencia artificial cómo resolver casos completos, se incurre en errores graves que pueden alterar el curso de la justicia. Estos errores surgen de una falta de contextualización jurídica y empática que la tecnología no puede suplir.

Riesgos para la Independencia Judicial

El uso inadecuado de estas herramientas plantea dos razones principales por las cuales llegan a convertirse en decisiones judiciales: la irresponsabilidad del juez o su falta de preparación. Un buen magistrado debe tener conocimientos interdisciplinarios y saber su oficio, lo cual requiere estudio constante y no solo la apropiación de nuevas herramientas tecnológicas. La actividad judicial es una actividad humana que no implica únicamente razonamientos o cálculos matemáticos.

Las garantías procesales exigen que la motivación de la decisión la tome el juez. La independencia judicial, que tradicionalmente se refería a la ausencia de influencia de instituciones externas, ahora puede verse afectada por la incidencia de máquinas. Si se demuestra que la decisión no fue tomada por un juez humano, se desconocen dos garantías fundamentales: la motivación de las decisiones judiciales y la independencia.

Impacto en la Legitimidad del Sistema

Esta dinámica abre una puerta grande para que, por esa vía, puedan generarse nuevos vicios en los procedimientos, afectando no solo a las partes y sus derechos, sino también gravemente la legitimidad y la confianza que los ciudadanos tienen en el aparato judicial. La inteligencia artificial procesa datos y automatiza tareas para extraer probabilidades y estadísticas, pero la labor judicial implica juicios y valoraciones sobre pruebas que afectan derechos humanos.

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Por eso, la Rama Judicial busca cada vez más la forma de capacitar a los jueces. No se trata de satanizar la herramienta, sino de aprender a usarla correctamente. La inteligencia artificial puede resultar muy útil para tareas de carpintería judicial que ayudan a agilizar el trabajo, pero no para emitir fallos. Los magistrados deben extraer información del expediente digital utilizando la tecnología como apoyo, sin delegar la responsabilidad final de la decisión judicial en una algoritmo carente de conciencia ética.