Los jueces penales de Medellín defendieron la independencia judicial tras la presión contra el titular del Juzgado 104 por pedir compulsa de copias al presidente Abelardo de la Espriella sobre el caso de Néider Yesid Uñates López.

Los jueces penales municipales con funciones de control de garantías de Medellín emitieron un firme respaldo institucional al titular del Juzgado 104 de Control de Garantías Ambulante, quien ordenó investigar la actuación del presidente Abelardo de la Espriella durante la presentación pública del capturado Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay. Este pronunciamiento surge como respuesta directa a la ola de amenazas y descalificaciones sufridas por el magistrado después de solicitar la compulsa de copias a las autoridades competentes para examinar posibles irregularidades en el procedimiento policial.

Defensa de la independencia judicial ante la presión política

Mediante un documento oficial fechado el 18 de noviembre de 2026, el cuerpo de jueces manifestó su profunda preocupación por los ataques, amenazas, descalificaciones e intimidaciones que habría recibido el funcionario judicial en cuestión. El comunicado plantea una defensa contundente de la independencia judicial, subrayando que las garantías constitucionales no pueden verse afectadas por la gravedad de los señalamientos contra una persona ni por la controversia pública que genere cualquier caso específico.

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Los firmantes cuestionaron abiertamente que las diferencias frente a las decisiones judiciales puedan convertirse en mecanismos de presión contra los magistrados. Al respecto, el texto enfatiza que lo inadmisible es que el desacuerdo derive en amenazas, hostigamientos o presiones directas contra los servidores de justicia. Los cuestionamientos a las decisiones judiciales deben tramitarse exclusivamente mediante los mecanismos legales y los espacios legítimos de discusión pública, sin poner en riesgo la integridad o la independencia de los funcionarios.

La compulsa de copias como herramienta legal y no como juicio

En el documento de dos páginas, los jueces aclararon que ordenar una compulsa de copias no significa declarar responsable a un funcionario ni anticipar una conclusión sobre su comportamiento. Se trata simplemente de remitir determinados hechos a las autoridades que tienen competencia para examinarlos y establecer si hubo actuaciones contrarias a la Constitución, la ley o las garantías fundamentales. La decisión de su compañero no constituye, por sí misma, un juicio de responsabilidad sobre el funcionario cuya actuación se busca examinar.

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Otro de los argumentos desarrollados en el comunicado está relacionado con la dignidad humana y la prohibición absoluta de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los jueces recordaron que las personas privadas de la libertad o sometidas a una investigación penal mantienen sus derechos fundamentales, y que su situación jurídica no justifica desconocer las garantías que establece la Constitución. La función de los jueces de control de garantías consiste precisamente en proteger los derechos fundamentales y verificar que las actuaciones de las autoridades se mantengan dentro de los límites constitucionales y legales.

Investigación disciplinaria contra el magistrado involucrado

El pronunciamiento de los jueces de Medellín se conoció en medio de otro movimiento institucional relacionado con el mismo caso. El 19 de noviembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció que ordenó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia adelantar las actuaciones correspondientes contra el juez que presidió la audiencia de legalización de captura de alias Primo Gay. La revisión busca establecer si los pronunciamientos que hizo el funcionario sobre la exposición pública de los detenidos y la intervención presidencial excedieron el objeto de la diligencia y los límites de sus atribuciones judiciales.

Según explicó el organismo, la decisión se tomó después de recibir diferentes quejas e informaciones difundidas sobre lo ocurrido durante la audiencia. Se trata de una actuación disciplinaria que busca esclarecer el comportamiento del funcionario y determinar si hay lugar a alguna responsabilidad. Por ahora, no representa una sanción ni significa que se haya establecido que el juez incurrió en una falta. El documento también hace énfasis en que el escrutinio público de las decisiones judiciales es legítimo y necesario en una sociedad democrática, advirtiendo que esa posibilidad no debe confundirse con ataques personales, amenazas o intentos de intimidación contra los funcionarios.