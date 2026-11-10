Jueces y fiscales protestan en Antioquia contra el recorte a la Rama Judicial

Jueces y fiscales de Antioquia protestaron contra el recorte al presupuesto de la Rama Judicial y anuncian movilizaciones para el 19 de noviembre.

Jueces, magistrados y fiscales de todo el país, incluidos los de Antioquia, protestaron este martes 10 de noviembre contra el recorte al presupuesto de la Rama Judicial y contra el proyecto de Ley de Rescate Económico. En Medellín, la jornada se realizó a las 11:15 a. m. en el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, ubicado en La Alpujarra. Durante 15 minutos de silencio, los servidores judiciales se congregaron con la toga puesta en las entradas de las sedes judiciales.

La jornada, llamada 'La toga en pie', fue convocada por el Colegio de Jueces y Fiscales y por Asonal Judicial. Las organizaciones anunciaron nuevas movilizaciones para el 19 de noviembre. El acto no incluyó discursos y se planteó como un gesto simbólico para defender a quienes sostienen día a día la administración de justicia.

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El recorte presupuestal que motiva la protesta

El principal reclamo de Asonal Judicial es económico y se centra en el presupuesto de la Rama Judicial para la vigencia del año 2027. Según la explicación de Mariano Guerra, fiscal nacional de Asonal Judicial, que también se desempeña como juez en Toledo, Antioquia, el Consejo Superior de la Judicatura identificó necesidades de financiación por $17,53 billones de pesos.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General de la Nación, presentado e incorporado por el Gobierno, asignó inicialmente $11,53 billones de pesos. Mariano Guerra advirtió que esa diferencia impediría crear nuevos despachos y nuevas plazas de jueces y fiscales, en un sistema que, según él, ya está congestionado.

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Bonificación judicial y el artículo 206

Asonal Judicial pide proteger la bonificación judicial, un componente que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. El sindicato solicita que este beneficio sea considerado factor salarial en todos los efectos.

El sindicato también rechaza el artículo 206 del proyecto de Ley de Rescate Económico. De acuerdo con Mariano Guerra, esta disposición cambiaría los gastos de representación de jueces y magistrados. Jueces, magistrados, fiscales, procuradores e incluso rectores y profesores universitarios perderían el beneficio que actualmente les permite tratar como exento de renta entre el 25 y hasta el 50% de su salario.

En el caso de la Fiscalía, Mariano Guerra sostuvo que la mayoría de los fiscales trabaja sin asistentes y con condiciones laborales y de salud mental que describe como deficientes. Según el dirigente, esta situación hace parte de los reclamos más personales de los trabajadores del sector.

Demandas políticas y falta de respuesta del Gobierno

El segundo frente de la protesta es político. Mariano Guerra defendió una justicia soberana, popular y democrática, independiente de los demás poderes del Estado. El dirigente afirmó que el sindicato propuso al Gobierno discusiones en los territorios para definir qué tipo de justicia necesita el país.

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Mariano Guerra señaló que, hasta ahora, Asonal Judicial no ha recibido respuesta del Gobierno. Según él, lo único que conoce el sindicato son contactos entre el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades nacionales. Asonal Judicial no ve condiciones para un paro indefinido, pero sí para protestar el 19 de noviembre, fecha en la que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convoca a un paro nacional con la mira de llegar al 20 de noviembre.

El contexto nacional también incluye un dato de cobertura judicial en el país. En Colombia hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra que los sindicatos vinculan con la necesidad de crear nuevas plazas en la Rama Judicial.