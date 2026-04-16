Juegan como niñas: Más allá del fútbol, una radiografía de la migración y el machismo

La serie Juegan como niñas se erige como un espejo de la sociedad, abordando no solo la lucha de una joven migrante venezolana por jugar fútbol en Colombia, sino también los profundos prejuicios de género y xenofobia que aún persisten. Una obra que revela la complejidad de la adolescencia como laboratorio social.

Existen series que uno consume para evadir la realidad y otras que, en cambio, logran destilar la temperatura moral de una época. En mi caso particular, las narrativas centradas en la adolescencia poseen esta dualidad.

Jamás las he considerado un subgénero o un mero escaparate sentimental donde la industria audiovisual almacena recuerdos colegiales, primeras experiencias, celebraciones y desengaños. Las percibo, más bien, como un laboratorio social. Es en este espacio donde una sociedad expone sus temores más profundos, exhibe sus prejuicios arraigados y, en ocasiones, se atreve a concebir una versión más compasiva de sí misma.

No es una coincidencia que continuemos regresando a esta etapa. La adolescencia dista de ser una metáfora sencilla; se trata de una fase concreta, intensa y de profunda trascendencia. La Organización Mundial de la Salud la define como el período comprendido entre los 10 y los 19 años, caracterizado por un acelerado desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Unicef, por su parte, señala que en la actualidad existen 1.3 mil millones de adolescentes en el mundo, lo que representa el 16% de la población global. Esto significa que cuando el audiovisual se enfoca en los adolescentes, no lo hace hacia un nicho minoritario y caprichoso, sino hacia una porción masiva y determinante del presente.

La arraigada tradición literaria del 'coming-of-age', o relato de formación, que narra el proceso de maduración moral y psicológica de un personaje a través de su interacción con el mundo, aún resuena con fuerza. Sin embargo, la pregunta fundamental ha evolucionado: ya no se trata únicamente de cómo madurar, sino de cómo sobrevivir en una sociedad que ejerce una vigilancia constante sobre los cuerpos, que administra permisos y que determina quién es aceptado y quién queda excluido.

Es precisamente por esta razón que series como Juegan como niñas capturan un interés tan profundo. Según ha compartido Catalina Serrano, una de las creadoras y guionistas, la trama sigue a Jimena, una joven venezolana que arriba a un nuevo barrio con un anhelo fundamental: practicar fútbol. Lo que encuentra no es un espacio abierto para el juego, sino la persistente barrera de siempre: un entrenador convencido de que las niñas no pertenecen a ese ámbito.

La serie, producida por Abre Cámara y emitida a través del sistema de televisión pública, se presenta en fuentes oficiales como una webserie de ocho episodios que narra la historia de una adolescente venezolana que aspira a unirse al equipo del barrio y se topa con obstáculos de género. La serie ha sido nominada a los premios India Catalina, que se entregan en la actualidad. Juegan como niñas fue concebida por Mario Mantilla, David Carlier y Catalina Serrano. Los guiones fueron responsabilidad de Catalina Serrano y Smith Cuenca, la dirección recayó en Isabel Martínez y la producción fue llevada a cabo por Majerly Celi.

La aspiración de una niña por jugar fútbol podría parecer, en principio, una narrativa entrañable. No obstante, en el contexto colombiano, pocas situaciones resultan puramente 'entrañables' cuando se relacionan con el cuerpo de una niña, su derecho a ocupar un espacio, a perseverar con firmeza. En Juegan como niñas se manifiesta, sin duda, el machismo más evidente: la burla, la exclusión y la noción preconcebida de que las niñas deberían dedicarse a otras actividades.

Pero la serie va más allá, abordando el extenso repertorio de prejuicios que aún recaen sobre las mujeres que practican fútbol, desde la duda sobre su feminidad hasta la imposición de la necesidad de agradar antes que de competir. ONU Mujeres ha plasmado esta atmósfera con una estadística impactante: en 2025, informó que el 70% de las niñas declara no sentirse parte del deporte debido a los estereotipos de género.

Aun así, la serie no se limita a este aspecto. Realiza un giro más complejo y veraz: entrelaza la historia con la temática de la migración. Su protagonista es venezolana. Este detalle desplaza el enfoque narrativo. Ya no se trata meramente del derecho de una niña a jugar fútbol, sino del derecho de una niña migrante a ser percibida sin sospechas, sin desprecio, sin esa forma automática de hostilidad que, durante años, se ha consolidado como un reflejo social en Colombia.

Acnur concluyó, en la evaluación de la campaña Somos Panas, que aquellos que estaban al tanto de la iniciativa exhibían menores niveles de xenofobia en comparación con quienes no habían tenido contacto con ella. Dicho de otra manera, la representación mediática también tiene la capacidad de influir en el clima emocional de un país.

Existe una idea más amplia que me acompaña desde hace tiempo: las series más conmovedoras sobre la adolescencia, tanto para los jóvenes como para la generación adulta que somos en este momento. Cuando una niña debe demostrar su habilidad para patear un balón, lo que queda al descubierto no es su fragilidad, sino la escasez simbólica del mundo que la acoge. Cuando Heartstopper alcanzó relevancia, no fue por haber inventado el amor adolescente, sino porque ofreció a numerosos jóvenes LGBTQ+ una representación de ternura, apoyo y esperanza que durante mucho tiempo estuvo ausente.

Cuando Reservation Dogs fue aclamada como un hito, no fue solo por narrar una historia juvenil, sino por modificar el eje central de la perspectiva y dar visibilidad a la experiencia indígena como algo vivo, complejo y cotidiano. Y cuando la serie Adolescence generó una intensa conversación en el Reino Unido, llegando incluso a implementarse en las escuelas del país, quedó patente la necesidad imperante de observar a los jóvenes para comprender los síntomas más virulentos del presente: la misoginia, las dinámicas de las redes sociales, la humillación pública y la cultura del odio.

Quizás por esta razón la narrativa del 'coming-of-age' jamás se agota. Porque la adolescencia es la edad en la que el mundo deja de presentarse como una promesa y comienza a revelar su naturaleza como un sistema complejo.





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juegan Como Niñas Adolescencia Migración Machismo Fútbol Femenino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Le deben pagar más por trabajar el día cívico en Colombia?¿Trabaja el día cívico en Colombia? Conozca cómo aplica este 17 de abril de 2026.

Read more »

Naturgas advierte que Colombia necesitaría más gas importado ante posible fenómeno de El Niño en 2026La presidenta de Naturgas alertó sobre la urgencia de nuevas infraestructuras y permisos para garantizar el suministro de gas ante el aumento de la demanda térmica y de hogares.

Read more »

La Educación Superior en Colombia: Más Allá del DiplomaEl valor de la educación superior en Colombia persiste como motor de movilidad social, pero la obtención de un título ya no garantiza automáticamente una trayectoria laboral exitosa. La desigualdad en los retornos de la educación, la calidad de las instituciones y el desarrollo de habilidades específicas son factores cruciales para el éxito en el mercado laboral actual.

Read more »

Hablar “como rico” abre más puertas para conseguir empleo en Colombia, revela estudioDOLAR

Read more »

Coca-Cola y Adecco abren miles de vacantes en Colombia: conozca los perfiles más buscadosEmpresas como Coca-Cola, a través de Adecco, están ofreciendo miles de oportunidades laborales en Colombia con salarios atractivos. Se buscan perfiles en logística, administración, ventas, salud y tecnología. Las vacantes se distribuyen en varias regiones, con un enfoque particular en Cundinamarca y el Eje Cafetero.

Read more »

¿Cuáles son las universidades y las carreras más costosas de Colombia en 2026? Más de una superan los 30 millones de pesos el semestre¿Estaría dispuesto a pagar más de 38 millones de pesos por estudiar una carrera profesional? En Colombia, hay quienes sí lo hacen: es el caso de Medicina en la Universidad de los Andes, actualmente el pregrado más costoso del país.

Read more »